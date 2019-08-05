Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.

Экономика МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.

Шоу-бизнес Ксения Бородина раскритиковала концерт Дженнифер Лопес Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала московский концерт поп-звезды Дженнифер Лопес.

Происшествия Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Космос Boeing обвинили в деградации космонавтики США Американская компания Boeing намеренно сдерживала развитие технологии дозаправки на околоземной орбите, в настоящее время считающейся наиболее перспективной для исследования дальнего космоса, пишет ArsTechnica.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.

Армия и оружие В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

Политика Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Общество Госслужащие попросили увеличить им командировочные В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Музыка Сергей Лазарев опубликовал свой новый клип «Лови» Певец и музыкант Сергей Лазарев, который в 2019 году представлял Россию на конкурсе «Евровидение», опубликовал в социальных сетях клип на свою новую песню «Лови».

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Политика Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика КПРФ попросит председателя ЦИК отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова Решение обратиться к Элле Памфиловой было принято после встречи представителей КПРФ с 45 не зарегистрированными на выборы в Мосгордуму кандидатами.

Шоу-бизнес Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк 33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.

Происшествия В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.

Политика На Порошенко завели дело о подделке паспортов Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Политика Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США Белый дом проинформировал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился о блокировке находящейся в юрисдикции США собственности, которой владеют венесуэльские власти.

Здоровье Ученые считают глутамат безвредным. И предлагают ограничить его потребление Два года назад Европейское агентство по безопасности продуктов питания предложило установить дневную безопасную для здоровья дозу потребления глутамата натрия, сильно взволновав производителей продуктов питания.

Шоу-бизнес Жена Александра Овечкина оказалась под капельницей Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия оказалась в больнице. Девушке пришлось поставить капельницу.

Общество Более 150 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна «Франциско» Тайфун движется со стороны тихого океана по направлению к Корейскому полуострову. Ожидается, что он покинет территорию Японии этим вечером.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Общество Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 6 августа Воздух прогреется в Москве во вторник до 17 градусов, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.