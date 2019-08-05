Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» КитаяВедомости вчера в 09:28
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
Обновлено 04 августа в 17:43
Экономика
МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики
Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала концерт Дженнифер Лопес
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала московский концерт поп-звезды Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась
Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Обновлено в 00:29
Космос
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Американская компания Boeing намеренно сдерживала развитие технологии дозаправки на околоземной орбите, в настоящее время считающейся наиболее перспективной для исследования дальнего космоса, пишет ArsTechnica.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено 04 августа в 13:46
Политика
Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка
Сергей Лазарев опубликовал свой новый клип «Лови»
Певец и музыкант Сергей Лазарев, который в 2019 году представлял Россию на конкурсе «Евровидение», опубликовал в социальных сетях клип на свою новую песню «Лови».
Обновлено в 00:35
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
КПРФ попросит председателя ЦИК отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова
Решение обратиться к Элле Памфиловой было принято после встречи представителей КПРФ с 45 не зарегистрированными на выборы в Мосгордуму кандидатами.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк
33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме
Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:16
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
Белый дом проинформировал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился о блокировке находящейся в юрисдикции США собственности, которой владеют венесуэльские власти.
Обновлено вчера в 21:47
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье
Ученые считают глутамат безвредным. И предлагают ограничить его потребление
Два года назад Европейское агентство по безопасности продуктов питания предложило установить дневную безопасную для здоровья дозу потребления глутамата натрия, сильно взволновав производителей продуктов питания.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина оказалась под капельницей
Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия оказалась в больнице. Девушке пришлось поставить капельницу.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Более 150 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна «Франциско»
Тайфун движется со стороны тихого океана по направлению к Корейскому полуострову. Ожидается, что он покинет территорию Японии этим вечером.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Общество
Небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 6 августа
Воздух прогреется в Москве во вторник до 17 градусов, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.
Обновлено вчера в 23:09
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено 04 августа в 09:42
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class замечен во время тестов
Новый Mercedes-Benz S-Class, премьера которого намечена на 2020 год, был замечен во время испытаний в Брекенридже, штат Колорадо.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44