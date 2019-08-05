Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» КитаяВедомости вчера в 09:28

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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