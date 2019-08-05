Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляцией валютой и заявил, что со временем такие действия ослабят Китай. В Минфине отметили, что еще в докладе для конгресса США указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня.

Общество Госслужащие попросили увеличить им командировочные В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.

Политика Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.

Происшествия Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском Напомним, что взрывы боеприпасов на военном складе начались сегодня. На складе бушует пожар, которому присвоен третий ранг сложности.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.

Экономика Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Политика Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав» Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Технологии Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.

Политика Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

Футбол Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.

Экономика На Украине могут перейти на почасовую подачу воды Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.

Армия и оружие МИД России призвал страны ООН не размещать оружие в космосе Министерство иностранных дел России призвало все страны ООН поддержать мирные инициативы по недопущению размещения оружия в космосе.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Армия и оружие Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Общество Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой В России 6 августа в силу вступил закон, который ужесточает наказание для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи.

Шоу-бизнес Антонио Бандерас рассказал об изменившем его жизнь инфаркте Сердечный приступ стал поворотным моментом в жизни Антонио Бандераса. Об этом актер рассказал в интервью изданию The Sunday Times.