Во вторник ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,9683 за доллар — на 458 пунктов (0,65%) слабее, чем в понедельник, когда курс составил 6,9225. В ответ на снижение курса юаня к доллару президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом.

ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на 0,7%

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