Финансы
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на 0,7%ПРАЙМ вчера в 23:37
Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к доллару еще почти на 0,7% после того, как днем ранее китайская валюта ослабла до минимума с декабря прошлого года.
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Экономика
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Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
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Обновлено вчера в 03:08
Политика
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
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В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
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Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли высказал претензии по поводу работы арбитра в матче четвертого тура чемпионата России против «Зенита».
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Футбол
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Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
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Обновлено вчера в 17:41
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
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Экологи не поверили в успех МЧС и Минобороны при тушении пожаров в Сибири
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Общество
В Екатеринбурге снесли очередной киоск с продуктами
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Армия и оружие
В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
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Обновлено вчера в 09:02
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У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
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В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей
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Обновлено вчера в 19:48
Экономика
Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке
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Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
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