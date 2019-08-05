Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к доллару еще почти на 0,7% после того, как днем ранее китайская валюта ослабла до минимума с декабря прошлого года.

ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на 0,7%

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