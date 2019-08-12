Экономика
Центробанк Китая готовится выпустить собственную криптовалютуForbes вчера в 12:43
Bloomberg связывает прогресс в работе над китайской криптовалютой с запущенной компанией Facebook валютой Libra. Проект компании Марка Цукерберга вызвал обеспокоенность у ряда центробанков, в том числе у Народного банка Китая, пишет агентство.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:28, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве
Обновлено вчера в 02:52
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменены все вылетающие рейсы
Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
На обновленном памятнике в Дипкуне изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке
Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие
В бундестаге ответили на угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено 11 августа в 06:55
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Наука
Ученые рассказали, какая новая эпидемия грозит человечеству
Специалисты сообщили, что в ближайшее время людям грозит страшная инфекционная болезнь.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Вратарь Александр Беленов рассказал, что мог оказаться в «Зените»
Защищающий ворота футбольного клуба «Уфа» вратарь Александр Беленов рассказал в интервью ProSportStory, что мог в свое время оказаться в петербургском «Зените», но затем туда перешел голкипер Андрей Лунев.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Роналду намерен заработать место в футбольной истории
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей
Ранее Щербинский суд столицы оштрафовал Соболь также на 300 тысяч рублей по той же статье Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено вчера в 04:07
Общество
Определены российские регионы с самой высокой долей среднего класса
Было выявлено, что в целом среди семей, где работает как минимум один человек, 14,2 % можно отнести к среднему классу.
Обновлено вчера в 05:02
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Житель Камчатки получит компенсацию из-за ошибочного призыва на службу
Суд частично удовлетворил иск жителя Камчатки, которого незаконно призвали в армию, из-за чего он был вынужден уволиться с работы, сообщает пресс-служба Елизовского районного суда Камчатского края.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Девелоперы сокращают строительство отелей
Девелоперы сокращают строительство отелей Растущему турпотоку не удастся стимулировать стагнирующий гостиничный рынок.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье
Диагноз владимирской медицине ставят пациенты
Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
При взрыве в Багдаде пострадали 13 человек
Обновлено вчера в 18:36
Космос
В России разработают новый скафандр для прогулок по Луне
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Игумен Фотий ответил на обвинения в грубом крещении младенца
Строгое по меркам РПЦ решение было принято после того, как в сети появилось видео, на котором священнослужитель во время проведения крещения силой окунал годовалого ребёнка в купель, не обращая внимания на крики матери.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку
Обновлено вчера в 22:40
Игры
Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store
Официальный релиз ожидаемой многими игроками Borderlands 3 состоится уже в сентябре, а потому многим не терпится сделать предзагрузку, хотя ПК-геймеры, увы, не имеют возможности предзагрузки игры, поскольку такой возможности в Epic Games Store нет.
Обновлено вчера в 23:44