Экономика
ЦБ Китая готовится к выпуску собственной криптовалютыФинмаркет 10:57
Эксперты банка с прошлого года активно работают над разработкой криптовалюты, и она "близка к выпуску", сказал заместитель руководителя отдела платежей Народного банка Китая Му Чанчунь на мероприятии в рамках форума China Finance 40 Forum в городе Ичунь.
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В Красноярске произошел крупный пожар на Енисейском рынке
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Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
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Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
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Обновлено в 20:14
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Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
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Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
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Общество
Новый тайфун «Кроса» может вызвать большое наводнение в Приморье
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Футбол
Форвард Джорджевич попрощался с «Зенитом»
Нападающий Лука Джорджевич через Instagram поблагодарил «Зенит» и болельщиков команды.
Обновлено в 17:14
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Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено в 05:40
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Аэропорт Гонконга изменит расписание после акций протеста
Международный аэропорт Гонконга изменит расписание рейсов во вторник после восстановления авиасообщения, сообщается на сайте воздушной гавани.
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Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который спасал от пожара детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно.
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Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
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Обновлено в 21:59
Экономика
Минэкономразвития ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 оценивается на уровне +0,4% квартал к квартале SA после разового снижения на -0,2% квартале к кварталу SA в I квартале 2019, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», - резюмировали в МЭР.
Обновлено в 12:02
Общество
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено в 21:54
Происшествия
В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку
Обновлено в 22:40
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Технологии
Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства
Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.
Обновлено вчера в 07:30
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
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Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Футбол
Вратарь ФК «Ливерпуль» Алиссон выбыл на несколько недель
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что вратарь команды бразилец Алиссон выбыл на несколько недель из-за травмы голени, которую он получил в матче первого тура Английской премьер-лиги.
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