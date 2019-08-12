Экономика

ЦБ Китая готовится к выпуску собственной криптовалютыФинмаркет 10:57

Эксперты банка с прошлого года активно работают над разработкой криптовалюты, и она "близка к выпуску", сказал заместитель руководителя отдела платежей Народного банка Китая Му Чанчунь на мероприятии в рамках форума China Finance 40 Forum в городе Ичунь.
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