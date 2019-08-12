Эксперты банка с прошлого года активно работают над разработкой криптовалюты, и она "близка к выпуску", сказал заместитель руководителя отдела платежей Народного банка Китая Му Чанчунь на мероприятии в рамках форума China Finance 40 Forum в городе Ичунь.

Общество Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства» Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить опубликованный четыре года назад текст, в котором журналист Петр Маняхин попытался написать «идеальный (с точки зрения Роскомнадзора) текст о добровольном расставании с жизнью».

Авто Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки Новый лимитированный Bugatti, выпущенный в честь исторической модели EB110 S, станет самым мощным в истории марки.

Экономика Заемщиков сводят в единый рейтинг ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).

Космос Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз» «Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.

Происшествия В Якутии пятеро человек погибли в ДТП При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пятеро человек, еще четверо пострадали.

Политика Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.

Общество Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Общество Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.

Космос Новый российский скафандр могут изготовить из композитных материалов Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе впервые предлагается изготовить из композитных материалов.

Политика Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Финансы Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.

Общество Аэропорт Гонконга возобновил работу Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.

Экономика Верховный суд встал на сторону ипотечников В свою очередь заёмщики отправились за справедливостью в Республиканский Верховный суд, который постановил, что у суда нет никаких оснований отказать компании в требовании забрать заложенную у них квартиру по причине просрочки платежа.

Происшествия В Красноярске произошел крупный пожар на Енисейском рынке В Красноярске 13 августа произошел пожар в торговом складе на Енисейском рынке.

Наука Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.

Политика Порошенко допросят снова на детекторе лжи Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Политика Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.

Происшествия Медведь убил грибника в Хабаровском крае В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.

Происшествия При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.

Происшествия Двухлетнюю девочку забили насмерть в Приморье Следователи возбудили уголовное дело после смерти двухлетнего ребенка в результате побоев в приморье, передает РИА "Новости".