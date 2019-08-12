Экономика
ЦБ Китая готовится к выпуску собственной криптовалютыФинмаркет вчера в 10:57
Эксперты банка с прошлого года активно работают над разработкой криптовалюты, и она "близка к выпуску", сказал заместитель руководителя отдела платежей Народного банка Китая Му Чанчунь на мероприятии в рамках форума China Finance 40 Forum в городе Ичунь.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:44, Вашингтон
Культура
В Казани в двух районах состоятся литературные дворики
В Казани литературно-музыкальные праздники «Литературные дворики» пройдут 13, 14 и 15 августа в Ново-Савиновском и Советском районах.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Баскетбол
Алексей Швед не сыграет на Кубке мира
На Олимпиаде 2012 Швед стал одним из главных козырей Дэвида Блатта.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Эстрадный певец Александр Серов потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" - производителя ток-шоу "Пусть говорят", следует из опубликованного определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
На Уралвагонзаводе Шойгу показали робототехнические комплексы
«Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал министру обороны новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3», — говорится в сообщении военного ведомства.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Житель Камчатки отсудил у военкомата упущенную за время службы выгоду
Зарплату, которую молодой человек мог получить за время службы с 31 мая по 10 октября 2018 года, суд счел упущенной выгодой, оценив ее в 188 тысяч 457 рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Офицер запаса осужден за многомиллионное мошенничество на Дону
Бывший военнослужащий признан виновным в махинациях с продовольствием Бывший начальник отдела планирования и обеспечения продовольственной службы ЮВО осужден за многомиллионное мошенничество в Ростовской области, сообщает Главное военное следственное управление СКР.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Футбол
Роналду намерен заработать место в футбольной истории
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В колледжах исчезнут почти 100 профессий
Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Технологии
Nestle начнёт упаковывать KitKat в бумагу для оригами
Компания первая в мире начала упаковывать свои батончики в перерабатываемую бумажную обертку, пишет Design Taxi.
Обновлено вчера в 05:25
Экономика
«Упрощенец» не может заявить вычет НДС по выставленному счету-фактуре
Следовательно, уплата НДС по выставленному счету-фактуре права на вычет входного налога «упрощенцам» не дает.
Обновлено вчера в 08:13
Футбол
Месси отговаривает Неймара от перехода в «Реал»
По данным СМИ, Месси лично позвонил своему бывшему одноклубнику и попросил его отказаться от идеи с переходом в "Реал".
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии
Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд
ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
Глава ПФР озвучил меры по защите накоплений россиян
Антон Дроздов глава Пенсионного фонда России рассказал, что сейчас власти ведут активную работу с Центробанком и Генпрокуратурой для предупреждения и защиты прав граждан, если они захотят поменять пенсионный фонд.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крымское руководство намерено обратиться к российским властям с просьбой начать переговоры с Киевом по пропуску на полуостров вод реки Днепр, заблокированных Украиной.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Власти США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал новое правило, которое призвано ужесточить правила выдачи виз.
Обновлено вчера в 15:48
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие
В Приморье предотвратили проникновение посторонних на атомный крейсер
По легенде учения группа неизвестных проникла на закрытую территорию и попыталась попасть на борт тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев".
Обновлено вчера в 21:37
Здоровье
Диагноз владимирской медицине ставят пациенты
Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено вчера в 17:07