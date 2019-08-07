Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к долларуNews.ru 03:19
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар. Как сообщает РИА Новости, курс нацвалюты снижается уже третий день подряд на фоне решения США ввести новые пошлины на китайский экспорт.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Футбол
«Динамо» может приобрести нападающего «Генка» Саматту
Обновлено в 08:38
Политика
В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш проходит операция под задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщила РИА Новости его советница Кундуз Жолдубаева.
Обновлено в 10:45
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Происшествия
Уголовное дело возбудили после взрыва машины в Магнитогорске
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва машины в Магнитогорске, в результате чего пострадал один человек.
Обновлено в 07:17
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым
В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 09:40
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Обновлено в 03:25
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии
Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом.
Обновлено в 10:25
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение частот в России и подаст новую
Первую заявку компания подала в июле 2017-го, но «с тех пор были введены новые требования к получению этих прав, касающиеся национальной безопасности».
Обновлено в 09:44
Футбол
Спартаковец Мамин переходит в «Урал»
Мамин находится в статусе свободного агента, но поскольку ему нет 23 лет, «Уралу» придется выплатить московскому клубу небольшую компенсацию.
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
«Ее отравили»: Кравец рассказала об уголовном следе в смерти Вербер
Возможно, Алла с кем-то не поделилась или залезла на поляну чьих-то интересов.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Кино
В Москву прилетел Квентин Тарантино
Тарантино прибыл в Москву на премьеру фильма «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 00:38
Технологии
МТС займется производством медиаконтента
Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.
Обновлено в 04:46
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал ЦСКА щедрое предложение по Чалову
Несколькими днями ранее лондонский клуб предложил за Чалова около €15 млн, однако руководство красно-синих посчитало данную сумму недостаточной за своего нападающего и ответило отказом.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Британский телеведущий призвал не лечить людей с ожирением
Британский телеведущий Майкл Бюерк считает ожирение слабостью, а не болезнью, поэтому призвал врачей не лечить людей с лишним весом.
Обновлено в 08:37
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Футбол
«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса
«Сан-Паулу» представил защитника Дани Алвеса в качестве игрока команды.
Обновлено в 03:34
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Суд удовлетворил прошение об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова об условно-досрочном освобождении (УДО) своего подзащитного по "делу реставраторов".
Обновлено в 09:25
Здоровье
В Кузбассе спасли малыша с редким заболеванием
Обновлено вчера в 23:13
Финансы
В МЭР прокомментировали ослабление рубля
Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал текущее ослабление рубля.
Обновлено в 09:14