Финансы

Центробанк Китая снизил курс юаня к долларуNews.ru 03:19

Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар. Как сообщает РИА Новости, курс нацвалюты снижается уже третий день подряд на фоне решения США ввести новые пошлины на китайский экспорт.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
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В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Уголовное дело возбудили после взрыва машины в Магнитогорске

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва машины в Магнитогорске, в результате чего пострадал один человек.
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Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
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Экономика

Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

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В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

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Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

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Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа

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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
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«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии

Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом.
Обновлено в 10:25
Технологии

OneWeb отозвала заявку на получение частот в России и подаст новую

Первую заявку компания подала в июле 2017-го, но «с тех пор были введены новые требования к получению этих прав, касающиеся национальной безопасности».
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«Проект» нашел у Наили Аскер-заде недвижимость на три миллиарда рублей

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Мамин находится в статусе свободного агента, но поскольку ему нет 23 лет, «Уралу» придется выплатить московскому клубу небольшую компенсацию.
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В Москву прилетел Квентин Тарантино

Тарантино прибыл в Москву на премьеру фильма «Однажды в Голливуде».
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Технологии

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«Кристал Пэлас» сделал ЦСКА щедрое предложение по Чалову

Несколькими днями ранее лондонский клуб предложил за Чалова около €15 млн, однако руководство красно-синих посчитало данную сумму недостаточной за своего нападающего и ответило отказом.
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У актера Валентина Гафта случился инсульт

У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
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Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

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Суд удовлетворил прошение об УДО экс-замминистра культуры Пирумова

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Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал текущее ослабление рубля.
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