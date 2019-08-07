Финансы
ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5%Газета.Ru вчера в 23:58
Китайский Народный банк (ЦБ) принял решение снизить курс юаня к доллару еще примерно на 0,5%. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно имеющейся информации, в настоящее время курс составляет 6,9996 за доллар является более слабым, чем накануне.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 10:26
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Зеленский заявил о долгом разговоре с Путиным про ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу гибели 6 августа четырех украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана
"Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины", - сказано в ответе президента на сайте электронных петиций.
Обновлено в 06:03
Авто
Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар
Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено вчера в 13:52
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября
«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
В Иркутской области выявлены попытки устраивать лесные пожары с целью скрыть незаконные вырубки, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Транспорт
В Твери уволили всех водителей трамваев
Обновлено в 04:55
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Обновлено вчера в 20:24
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Здоровье
Минздрав выявил тысячи случаев заболевания раком из-за вредной работы
Если у человека в возрасте 60– 65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, — рассказал в интервью ТАСС главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Летевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста задержали в Пулково
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, один из пассажиров на борту вел себя странно, а затем начал демонстрировать попутчикам свои гениталии.
Обновлено в 06:59
Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке
Издание разместило копию письма Хантсмана Дональду Трампу на своём сайте.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай
США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
Обновлено вчера в 17:21
Кино
Disney хочет переснять «Ночь в музее» и «Один дома»
Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 06:53
Политика
Памфилова: ЦИК предложит изменения по системе сбора подписей
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после окончания ближайшей избирательной кампании, процедура сбора подписей в поддержку кандидатов может быть изменена.
Обновлено в 06:23
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Вместо тампона москвичка использовала губку для посуды
Вместо тампонов девушка использовала губку для мытья посуды. Одновременно, студентка купалась в море.
Обновлено в 06:15
Музыка
Познер и «АукцЫон» станут главными гостями дня рождения Ельцин Центра
В Ельцин Центре анонсировали программу традиционного фестиваля «Слова и музыка свободы», который вырос из знаменитого проекта «Остров 90-х».
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Экономика
Годовая инфляция в РФ в августе составит 4,4–4,5% — МЭР
В июле 2019 года годовая инфляция замедлилась — до 4,58% г/г после 4,66% г/г в июне и вернулась к уровню апреля-мая.
Обновлено в 04:11