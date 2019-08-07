Китайский Народный банк (ЦБ) принял решение снизить курс юаня к доллару еще примерно на 0,5%. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно имеющейся информации, в настоящее время курс составляет 6,9996 за доллар является более слабым, чем накануне.

ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5%

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