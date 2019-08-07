Финансы

ЦБ Китая ещё снизил курс юаня к долларуRT на русском 00:44

Народный банк Китая снизил курс юаня к доллару ещё на 0,47%. Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что 7 августа китайский регулятор установил обменный курс на уровне 6,9996 за доллар.
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