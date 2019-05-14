Финансы
ЦБ КНР резко ослабил курс юаня к долларуГазета.Ru 21:55
По данным агентства, китайский регулятор ослабил курс на 0,6%. Как отмечается, курс юаня значительно ослаб с начала 2019 года из-за торговых споров США и КНР. При этом ЦБ Китая пообещал сохранить обменный курс на "стабильном уровне".
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Кино
Фильм об «Игре престолов» покажут через неделю после финала
Премьера документального фильма о съемках финального сезона "Игры престолов" - "Игра престолов: Последний дозор" ("Game of Thrones: The Last Watch") – состоится на HBO 26 мая 2019 года, через неделю после выхода заключительного эпизода сериала.
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Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ
В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
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Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
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Музыка
Николай Басков презентовал новое музыкальное видео на песню «Караоке»
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В самолет Меркель врезался автомобиль
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С какими продуктами не нужно смешивать алкоголь, сообщили эксперты
С какими продуктами не нужно смешивать алкоголь, сообщили эксперты.
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Экономика
«Автодор» не построил в 2018 году половину запланированных дорог
Госкомпания «Российские автомобильные автодороги» (Автодор) не завершила работы по строительству и реконструкции 317,7 км дорог, что составляет 54,9% от планового показателя 2018 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
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В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено в 21:17
Общество
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Порядка 70% россиян никогда не смотрели популярный телесериал "Игра престолов", следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
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Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
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«Наша цель — сделать мир лучше и безопаснее»
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В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
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Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено в 10:48
Экономика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Что предполагалось построить для ВНХК Проект "Роснефти" по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации.
Обновлено в 15:11
Происшествия
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Госдума 14 мая рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за ДТП с жертвами, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Организатор теракта получил пожизненный срок в Турции
Обновлено в 06:25
Экономика
Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов
Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 17:00
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22