Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс жэньминьби (официальное название валюты КНР) на 229 базисных пунктов, до 6,9225 юаня за доллар, сообщает ТАСС. По данным регулятора, это минимальное значение курса валютной пары, начиная с 3 декабря 2018 года.

ЦБ КНР понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года

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