Финансы
В КНР ответили на решение США признать Китай валютным манипуляторомREGNUM 04:18
Решение Соединенных Штатов признать Китай валютным манипулятором является проявлением протекционизма, говорится 6 августа в заявлении Центрального банка КНР.
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с чего всё началось
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.РБКвчера в 18:03
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Хоккей
Ожиганов: «В НХЛ игроки не то что лижут зад тренеру, а неизвестно вообще, что с ним делают»
Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов, который прошлый сезон провел в «Торонто», рассказал о разнице в общении между тренерами и игроками в России и за океаном.
Обновлено в 03:37
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Культура
Подлинность картины Рубенса из Ирбитского музея проверят в Эрмитаже
Картина художника Питера Рубенса «Положение во гроб», которая хранится в Ирбитском музее изобразительных искусств в Свердловской области пройдет дополнительную экспертизу в Государсвенном Эрмитаже.
Обновлено вчера в 12:12
Экономика
Уже в этом году в экономике России может быть рецессия
"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - цитирует записку Интститута экономики роста агентство ТАСС.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Зеленский назначил нового командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Экономика
В РФ вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
Оплачивать страховые взносы граждане смогут вместе с квитанциями ЖКХ Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России сегодня, 4 августа.
Обновлено 04 августа в 01:00
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
В Германии рассказали о новой холодной войне России и США
Добыча и экспорт газа могут стать причиной новой холодной войны между США и Россией.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
В ночном клубе, расположенном в северной части канадского города Торонто, неизвестный устроил стрельбу.
Обновлено в 02:39
Финансы
Российский рубль снизился к доллару и евро
Уточняется, что курс евро вырос до 72,37 рубля. Доллар же поднялся на 41,23 копейки – до 65,05 рубля.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Кино
В киновселенной Marvel может появиться Красный Халк
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян
Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
«Ведомости»: доходы телеканалов от рекламы продолжают сокращаться
Российский рынок ТВ-рекламы продолжает падать, сократившись на 9–10% в первом полугодии 2019 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в телекомпаниях и рекламных группах.
Обновлено в 04:24
Футбол
Черчесов высказался о возможном вызове Чалова в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о вероятности того, что нападающий Фёдор Чалов сыграет за национальную команду в ближайших матчах.
Обновлено в 03:41
Культура
Композитор «Симпсонов» обвинил авторов сериала в дискриминации
Композитор «Симпсонов» Альф Клаузен обвинил авторов проекта и телеканал Fox, на котором мультсериал выходит, в дискриминации по возрастному признаку.
Обновлено в 03:24
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Директора детсада в Ленобласти насильно посадили в машину и похитили
Женщину-директора детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, полиция ведет розыск, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 03:54
Политика
Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.
Обновлено вчера в 19:50