Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипуляторомРоссийская газета 04:31

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
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Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается
 на сайте министерства.
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