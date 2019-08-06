с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Происшествия Экс-глава аэропорта Якутска осужден за взятки «на благородные цели» Якутский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору международного аэропорта "Якутск" Николаю Местникову за крупные взятки.

Транспорт Власти Грузии временно закроют дорогу к границе с Россией Передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по магистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс с 7 по 9 августа временно будет ограничено из-за ремонта асфальтного покрытия в одном из тоннелей.

Игры Разработчики представили трейлер SEGA Mega Drive Mini Компания SEGA опубликовала видеоролик, который знакомит с ретро-консолью SEGA Mega Drive Mini.

Происшествия 60 человек подрались в центре Москвы Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Теннис Касаткина обыграла Кербер в первом круге турнира в Торонто Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер в первом круге турнира в Торонто.

Происшествия Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.

Происшествия Директора детсада в Ленобласти насильно посадили в машину и похитили Женщину-директора детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, полиция ведет розыск, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

Политика Германия ответила на заявление МИД России о вмешательстве Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что ведомство намерено довести до руководства США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Происшествия В США бабушка предотвратила массовое убийство Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.

Армия и оружие Склад с боеприпасами под Ачинском разминируют сапёры из Москвы В Красноярский край для разминирования склада с боеприпасами в деревне Каменка Ачинского района прибудут 70 специалистов международного противоминного центра Вооружённых сил РФ из Москвы.

Технологии Товары с AliExpress можно будет купить в салонах сотовой связи Как ранее сообщали «Кубанские новости», маркетплейс AliExpress в России начинает работу с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.

Футбол Мать Малкома рассказала о его реакции на расистский скандал Мать новичка петербургского "Зенита" Малкома Флавия де Оливейра прокомментировала расистский скандал, развернувшийся вокруг ее сына, передает ESPN.

Политика Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.

Происшествия Волгоградка отсудила у Сочинского парка 150 тысяч рублей за травму Суд встал на сторону волгоградки и постановил взыскать с Сочинского парка 46 695 рублей медицинских расходов и 100 тысяч рублей морального вреда.

Шоу-бизнес Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.

Политика Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.

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