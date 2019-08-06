Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипуляторомРоссийская газета 04:31
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
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с чего всё началось
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.РБКвчера в 18:03
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Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Экс-глава аэропорта Якутска осужден за взятки «на благородные цели»
Якутский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору международного аэропорта "Якутск" Николаю Местникову за крупные взятки.
Обновлено в 03:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Эриксена
Обновлено вчера в 22:05
Транспорт
Власти Грузии временно закроют дорогу к границе с Россией
Передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по магистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс с 7 по 9 августа временно будет ограничено из-за ремонта асфальтного покрытия в одном из тоннелей.
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Игры
Разработчики представили трейлер SEGA Mega Drive Mini
Компания SEGA опубликовала видеоролик, который знакомит с ретро-консолью SEGA Mega Drive Mini.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
60 человек подрались в центре Москвы
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.
Обновлено в 03:21
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Теннис
Касаткина обыграла Кербер в первом круге турнира в Торонто
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер в первом круге турнира в Торонто.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Директор Анны Банщиковой опроверг слухи о разводе актрисы
Обновлено в 01:00
Происшествия
Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера
Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Директора детсада в Ленобласти насильно посадили в машину и похитили
Женщину-директора детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, полиция ведет розыск, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 03:54
Политика
Германия ответила на заявление МИД России о вмешательстве
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что ведомство намерено довести до руководства США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Склад с боеприпасами под Ачинском разминируют сапёры из Москвы
В Красноярский край для разминирования склада с боеприпасами в деревне Каменка Ачинского района прибудут 70 специалистов международного противоминного центра Вооружённых сил РФ из Москвы.
Обновлено в 02:01
Технологии
Товары с AliExpress можно будет купить в салонах сотовой связи
Как ранее сообщали «Кубанские новости», маркетплейс AliExpress в России начинает работу с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.
Обновлено в 01:43
Футбол
Мать Малкома рассказала о его реакции на расистский скандал
Мать новичка петербургского "Зенита" Малкома Флавия де Оливейра прокомментировала расистский скандал, развернувшийся вокруг ее сына, передает ESPN.
Обновлено в 04:24
Политика
Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Волгоградка отсудила у Сочинского парка 150 тысяч рублей за травму
Суд встал на сторону волгоградки и постановил взыскать с Сочинского парка 46 695 рублей медицинских расходов и 100 тысяч рублей морального вреда.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Технологии
Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Ростовская область увеличила производство зерновых
Обновлено в 04:00
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам в Сибири
Обновлено вчера в 22:44