с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Общество Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Политика В Германии рассказали о новой холодной войне России и США Добыча и экспорт газа могут стать причиной новой холодной войны между США и Россией.

Происшествия Генпрокуратура: власти регионов искажали статистику по лесным пожарам По данным Генпрокуратуры, власти регионов занижали параметры лесных пожаров на своей территории.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Транспорт «Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму «Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.

Политика Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.

Общество Ростовская область увеличила производство зерновых За последние несколько лет Ростовская область практически удвоила производство зерновых культур, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Нефтяные цены марок WTI и Brent снижаются. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.

Политика Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно Президент Украины Владимир Зеленский получил за июль менее трех тысяч долларов, а руководство офиса главы государства работает бесплатно третий месяц.

Гаджеты Huawei P30 и P30 Pro ощутимо подешевели Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается с отметки $525.

Происшествия Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.

Футбол «Локомотив» нацелился на Комличенко Московский "Локомотив" хочет приобрести российского нападающего чешской "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщает Betting Insider.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Технологии Мошенники начали использовать фейковые видео для кражи денег россиян В интернете появился новый способ хищения средств и пользователей. Мошенники используют фейковые видео с изображением известных артистов.

Армия и оружие Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.

Политика В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.

Общество Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей 18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».

Экономика Рогозин рассказал о причинах удешевления пусков микроспутников Снижение цен на запуск малых космических аппаратов ракетой-носителем "Союз-2" связано с уменьшением предприятиями ракетно-космической промышленности непроизводственных расходов на 15%, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Политика Япония запросила встречу с Путиным после визита Медведева на Курилы Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.