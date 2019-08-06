с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Футбол Эдер перенес операцию и должен вернуться через три недели Через неделю нападающий начнет тренироваться в специальном ортезе, а через три недели должен вернуться на поле.

Происшествия В Севастополе погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу Стало известно о том, что в Севастополе погибли две российских спортсменки: действующая чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова, а также вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Армия и оружие Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой уезжает от дедушки и бабушки Ранее Исаева рассказала, что режиссер фильма о Юлии Началовой с утра до вечера «торчит» на ее могиле.

Футбол Теттех покидает «Динамо» и продолжит карьеру в Турции Теттех перешел в "Динамо" в январе 2018 года. За это время 29-летний ганский футболист сыграл за команду 35 матчей и забил один гол.

Происшествия Массовая драка произошла в Москве Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".

Здоровье Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.

Футбол Мама Малкома опровергла, что ее сын столкнулся с расизмом в «Зените» Флавиа де Оливейра, мама новичка "Зенита" бразильца Малкома, опровергла сообщения английской прессы о том, что болельщики клуба из Санкт-Петербурга встретили ее сына расистским баннером на матче четвертого тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром".

Технологии В России AliExpress открывает первые уличные магазины Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.

Общество Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».

Армия и оружие Глава Пентагона назвал неприемлемой военную операцию Турции в Сирии Министр обороны США Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии.

Происшествия Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.

Политика В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.

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Происшествия В Ленобласти похитили директора детского сада Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу.

Авто Ателье Startech представило пакет для Range Rover Evoque Компактный премиальный кроссовер Range Rover Evoque получил доработанную внешность благодаря специалистам Startech.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Экономика Ведущие американские газетные издательства объявили о слиянии Американская компания New Media Investment Group, владеющая издательством GateHouse Media, приобретет своего конкурента – компанию Gannett.