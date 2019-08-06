с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК.

Футбол Головин: сейчас не ушел бы ни в «Реал, ни в „Барселону“» Не важно, кто бы звал – "Реал" или "Барселона". Уходить и менять команды каждый год – так мне не нравится.

Происшествия Массовая драка произошла в Москве Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".

Общество В Японии за неделю от жары умерли 57 человек По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.

Недвижимость Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.

ЖКХ В Москве появится единый оператор вывоза мусора С пятью основными мусоровывозящими компаниями власти заключили в 2012 – 2014 гг. долгосрочные контракты на общую сумму около 140 млрд руб. Соловьев допустил, что исполнители по этим контрактам останутся теми же, а единый оператор будет осуществлять координацию всех этапов процесса обращения с отходами.

Политика На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов По поручению премьер-министра РФ губернаторам предстоит привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве выполнения национальных проектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду, Минпросвещения и Минэкономразвития объяснить причины срыва сроков нацпроектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщает РИА Новости.

Футбол «Локомотив» договорился о трансфере Комличенко Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.

Политика В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен экс-президент Украины Петр Порошенко, сообщил юрист Андрей Портнов, который ранее был первым заместителем главы администрации президента Виктора Януковича.

Финансы Фондовые рынки США упали до минимума с начала года Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.

Политика Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Общество Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.

Экономика Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.

Происшествия В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.

Транспорт Киев вернул электрички на Донбасс Напомним, в конце июля петиция с просьбой пустить поезда в Крым была зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о возможном срыве отопительного сезона в Одессе Задолженность за газ Одесской ТЭЦ и предприятия «Теплоснабжение города Одессы» ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.