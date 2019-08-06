с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Происшествия Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.

Шоу-бизнес Дочь Галкина и Пугачевой показала «эксклюзивный смартфон» Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза продемонстрировала свое новое изобретение — «эксклюзивный» смартфон.

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Транспорт В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.

Происшествия Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста Ролик с акции 3 августа, на котором член курганского отделения «Единой России» Наталья Тельминова, держа перед лицом сотрудника ОМОНа партбилет, требует отпустить ее мужа и пропустить их через оцепление к метро, облетел интернет.

Политика Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.

Политика Китай пообещал ответные меры в случае размещения ракет США в Азии В МИД Китая заверили, что примут ответные сдерживающие меры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Транспорт В Донбасс вернутся украинские поезда В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.

Недвижимость Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.

Политика Белорусы ополчились на союзный договор «Договор о создании Союзного государства, заключенный между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 8 декабря 1999 года, ведет к потере реальных суверенитета и независимости Республики Беларусь, сохраняя лишь их формальную констатацию в статье 6 договора», - говорится в петиции, размещенной на сайте change.org.

Происшествия Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто Неизвестный преступник открыл стрельбу в ночном клубе District 45 в Торонто.

Футбол «Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном» Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».

Происшествия В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.

Здоровье Ученый рассказал, как предотвратить инсульт Доктор медицинских наук, профессор Московского государственного медицинского университета Дмитрий Напалков дал несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить риск развития инсульта.

Происшествия Житель Казани насмерть забил младенца из-за плача В Казани местный житель забил до смерти девятимесячную девочку, передает РИА "Новости".

Политика В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина Как отмечается, в категории до 500 руб. уже есть хороший выбор качественных российских вин - это подтвердило и прошлогоднее исследование Роскачества.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика На Порошенко завели уголовное дело после поездки на Мальдивы На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели уголовное дело из-за выезда на Мальдивы по поддельному паспорту.