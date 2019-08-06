Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипуляторомРоссийская газета 04:31
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
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с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.Ведомостивчера в 18:11
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Более половины жителей России боятся ядерной войны
Более половины жителей России (52%) боятся наступления ядерной войны. 46% не беспокоятся по этому поводу.
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Политика
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Обновлено в 08:51
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Размер суточных, которые выплачивают сотрудникам в командировке, предлагают увеличить.
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Обновлено в 02:29
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
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Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
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В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе
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Посвежевший Виторган увез Нинидзе в Грецию
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Microsoft сообщил о незаконных кибератаках Fancy Bear.Первые атаки преступной группы были зафиксированы командой Microsoft еще в апреле.
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Армия и оружие
В Ливии уничтожили еще один самолет Ил-76 с оружием
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Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
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Технологии
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами
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