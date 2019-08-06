с чего всё началось

Вашингтон официально обвинил китайские власти в валютных манипуляциях — после того, как Центробанк КНР не стал противодействовать ослаблению национальной валюты, курс которой впервые за 11 лет превысил 7 юаней за доллар, передает AFP.

Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.

Экономика Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1, 5 – 2 млрд руб. Об этом заявил министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов, передает "РИА Новости".

Шоу-бизнес Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Политика Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.

Шоу-бизнес Ирина Шейк продемонстрировала фигуру в бикини Ирина выбрала бикини красного цвета, выгодно подчёркивающее её формы.

Происшествия Возбуждено четвертое уголовное дело после протестов в сквере Екатеринбурга В Екатеринбурге возбудили четвертое уголовное дело, связанное с протестами против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере.

Экономика Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Молодой участковый из Уфы транслировал свою смерть в прямом эфире Оказалось, что за рулем находился 23-летний младший лейтенант Эмиль Колмаков, который за несколько минут до гибели вышел в прямой эфир в инстаграмм.

Общество В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Политика Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник» Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Авто Опубликованы первые изображения нового Honda NSX Общая форма концепта имеет ряд очевидных сходств с первым NSX и не имеет ничего общего с нынешним автомобилем.

Технологии Обнаружена угрожающая государственным тайнам уязвимость Исследователь специализирующейся на кибербезопасности фирмы IOActive Майк Дэвис (Mike Davis) обнаружил уязвимость, благодаря которой хакеры могут вскрыть банкоматы и электронные замки повышенной безопасности.

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Происшествия В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.

Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

Политика В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ Как пишут "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел России, задолженность Украины перед Содружеством независимых государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, так как Киев не платит взносы с 2014 года.

Футбол Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита» Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома, перешедшего этим летом за 40 млн евро из «Барселоны» в «Зенит», прокомментировал шумиху вокруг якобы расистского баннера, появившегося на «Вираже» во время матча с «Краснодаром» (1:1). Британский таблоид The Sun заявил, что фанаты не приняли футболиста, а сам игрок уедет из Петербурга уже зимой.

Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Политика В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.

Гаджеты Объявлена стоимость Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+ для России Объявлена стоимость Samsung Galaxy Note 10 и Note 10+ для России, где модели, как оказалось, обойдутся дешевле, чем флагманы iPhone, но при этом все же окажутся не самыми доступными, пишет издание «Астера».