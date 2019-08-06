Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипуляторомРоссийская газета 04:31
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
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с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.Ведомостивчера в 18:11
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Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожар
Обновлено в 11:17
Футбол
«Динамо» может усилиться полузащитником сборной Туниса
Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо».
Обновлено в 11:16
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.
Обновлено 04 августа в 13:35
Армия и оружие
Группа морпехов ВСУ уничтожена под Мариуполем — подробности
В Киеве утверждают, что причиной гибели четырёх украинских военных на Донбассе (ранее о потерях противника сообщала «Русская Весна») стал обстрел позиций ВСУ в районе села Павлополь под Мариуполем (оккупированная Украиной территория ДНР).
Обновлено в 10:46
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Транспорт
Мэрия разрешила ФСИН и ФССП бесплатно парковаться в Москве
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов получили право бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках в Москве.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Экономика
Акции «Уралкалия» подорожали на бирже почти на 20%
Акции «Уралкалия» с начала торгов во вторник, 6 августа, на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия, следует из данных торговой площадки.
Обновлено в 04:42
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Футбол
КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Зенита» и ОМОНом
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками петербургского «Зенита», произошедший в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Генпрокуратура: власти регионов искажали статистику по лесным пожарам
По данным Генпрокуратуры, власти регионов занижали параметры лесных пожаров на своей территории.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Обновлено в 08:32
Технологии
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»
Группа «Мумий Тролль» записала специальную версию песни «Космический десантник» для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено в 11:09
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией (The New York Times)
Пока США соблюдали все требования этого договора, Россия нарушила его, развернув более 100 запрещенных ракет промежуточной дальности (ракета промежуточной дальности означает ракету наземного базирования, которая является средством доставки оружия, с дальностью, которая превышает 3000 километров, но не превышает 5500 километров, — прим. ред.).
Обновлено в 08:20
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население
В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек.
Обновлено в 10:39
Футбол
«Локомотив»: требования Комличенко выходят за пределы разумного
Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Анатолий Мещеряков заявил, что требования российского нападающего Николая Комличенко по условиям контракта выходят за пределы разумного.
Обновлено в 09:24