с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Политика Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Политика Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».

Транспорт В Донбасс вернутся украинские поезда В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.

Армия и оружие Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.

Армия и оружие Группа морпехов ВСУ уничтожена под Мариуполем — подробности В Киеве утверждают, что причиной гибели четырёх украинских военных на Донбассе (ранее о потерях противника сообщала «Русская Весна») стал обстрел позиций ВСУ в районе села Павлополь под Мариуполем (оккупированная Украиной территория ДНР).

Политика Украина нашла альтернативу российскому топливу Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.

Общество Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.

Транспорт Мэрия разрешила ФСИН и ФССП бесплатно парковаться в Москве Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов получили право бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках в Москве.

Происшествия Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

Экономика Акции «Уралкалия» подорожали на бирже почти на 20% Акции «Уралкалия» с начала торгов во вторник, 6 августа, на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия, следует из данных торговой площадки.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Футбол КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Зенита» и ОМОНом Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками петербургского «Зенита», произошедший в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Армия и оружие На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.

Происшествия Генпрокуратура: власти регионов искажали статистику по лесным пожарам По данным Генпрокуратуры, власти регионов занижали параметры лесных пожаров на своей территории.

Технологии Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Армия и оружие The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией (The New York Times) Пока США соблюдали все требования этого договора, Россия нарушила его, развернув более 100 запрещенных ракет промежуточной дальности (ракета промежуточной дальности означает ракету наземного базирования, которая является средством доставки оружия, с дальностью, которая превышает 3000 километров, но не превышает 5500 километров, — прим. ред.).

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Экономика Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек.