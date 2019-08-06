с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Армия и оружие ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.

Армия и оружие Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Политика Косачев осудил указ США о блокировке активов властей Венесуэлы Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.

Происшествия Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Происшествия Подросток утонул при попытке спасти брата в Коми По предварительным данным, трехлетний мальчик упал в воду с понтонного моста в селе Усть-Нем. На помощь ему бросился 14-летний брат.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Общество В Ростовской области изменились правила оплаты за электроэнергию Показания, преданные с 26 по 31 августа, будут учтены при расчете оплаты за сентябрь, - 6 августа сообщили в пресс-службе ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Политика Глава МИД Индии посетит Москву в конце августа Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар посетит российскую столицу в конце августа.

Наука Американские физики создали искусственное мини-солнце Американские физики из Висконсинского университета смогли в лабораторных условиях создать мини-копию Солнца.

Общество Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей 18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».

Происшествия Массовая драка произошла в Москве Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".

Наука В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.

Экономика Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Политика В Раде заявили о крахе украинского авиастроения Украинская авиастроительная отрасль терпит крах из-за отсутствия поставок российских запчастей, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин.

Транспорт В Донбасс вернутся украинские поезда В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.

Экономика Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.