Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипуляторомРоссийская газета 04:31
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
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с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.Ведомостивчера в 18:11
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Обновлено вчера в 21:50
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