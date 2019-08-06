с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Политика Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.

Происшествия Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".

Политика Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Технологии Huawei купила известного российского разработчика Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Патрушев объяснил выход США из ДРСМД Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.

Общество Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.

Экономика В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Происшествия В Татарстане убили девятимесячную девочку Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.

Интернет Microsoft заявила об атаках со стороны российских хакеров Сегодня Microsoft опубликовала заявление, в котором говорится, что хакеры Fancy Bear, обвиняемые в работе на правительство России, использовали принтеры, устройства, Интернет вещей и другие устройства для проникновения в компьютерные сети.

Политика Украина нашла «альтернативу» российскому топливу Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Политика Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.

Авто Российский авторынок продолжил падение По итогам седьмого месяца 2019 года продажи новых автомобилей сократились на 2,4%. В июле 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 2,4% по сравнению с седьмым месяцем 2018 года.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала видео разговора Глюкозы с мужем о разводе Сегодня Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Глюкоза и Александр Чистяков общаются по видеосвязи и высмеивают слухи о разводе.

Футбол «Локомотив» продолжает вести переговоры по Комличенко Московский "Локомотив" продолжает попытку приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии и нападающего клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко.

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Политика В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.

Здоровье Специалисты рассказали, о чем может свидетельствовать шум в ушах Специалисты утверждают, что шум в ушах не всегда может быть безобидным, а при частом повторении становится даже опасным, сообщает «МедикФорум».

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Происшествия Суд продлил арест еще двум сотрудникам ФСБ по делу о разбое Еще одному фигуранту дела о разбое - сотруднику аналитического отдела Управления "К" ФСБ майору Александру Карелина - суд отказался продлевать срок стражи и отпустил его под домашний арест до 11 ноября.

Политика Разумков обещает не выключать микрофоны депутатам Рады за русский язык Будущий спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке.

Авто Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.