с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Политика Патрушев объяснил выход США из ДРСМД Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Теннис Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто Россиянке Мария Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетте Контавейт в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто и покинула соревнования в Канаде.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Политика На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Авто Volkswagen к 2020 году выпустит компактный купе-кросс T-Cross Coupe Напомним, мировая премьера кроссовера Volkswagen T-Cross состоялась в конце октября 2018 года на специальном мероприятии в Амстердаме.

Происшествия В дом Михаила Круга в Твери привезли подозреваемого в его убийстве Как рассказала журналистам сестра шансонье Ольга Медведева, в доме проводился следственный эксперимент с подозреваемым.

Политика Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».

Политика Украина нашла альтернативу российскому топливу На Украине нашли способ компенсировать дефицит российского дизельного топлива.

Политика Роухани назвал войну с Ираном «матерью всех войн» Президент Ирана Хасан Роухани назвал войну с Ираном «матерью всех войн», выступление главы ИРИ на встрече с руководством МИД страны транслировало государственное телевидение.

Происшествия Скелет человека обнаружили на территории детского сада в Москве Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве.

Технологии Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.

Экономика Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Происшествия На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.

Политика Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.

Происшествия Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании В аэропорту датского города Тирструп при посадке загорелся самолет, на борту которого находились менеджеры и помощники певицы Pink, сообщает Fox News во вторник, 6 августа.