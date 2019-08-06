Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипуляторомРоссийская газета 04:31
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
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с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.Ведомостивчера в 18:11
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:02, Вашингтон
Футбол
Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью
В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом".
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД
В связи с ситуацией Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Футбол
Два матча пятого тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием VAR
Обновлено в 17:10
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле
Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Старший сын Анджелины Джоли решил покинуть родительский дом
Усыновленный в 2000 году старший сын Анджелины Джоли Мэддокс Шиван принял решение учиться в университете Енсе, расположенном в городе Сеул (Южная Корея).
Обновлено в 08:31
Теннис
Шарапова попала в список самых высокооплачиваемых спортсменок Forbes
Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на седьмой строчке рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.
Обновлено в 14:09
Экономика
«Еврохим» получил денежный поток
Операционный денежный поток составил $567 млн (рост на 12%).
Обновлено в 15:39
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено в 14:37
Космос
Разоблачен заговор ученых, которые готовят шаттлы побега для мировой элиты
Сторонники мирового заговора сообщили, что в данный момент готовятся шаттлы для побега мировой элиты.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Три человека утонули во время шторма в Сочи
Три человека утонули в море во время шторма в Сочи, сообщает "Московский комсомолец". Инцидент произошел на диких пляжах города.
Обновлено в 16:21
Наука
Геймдизайнер испек хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет
Технический разработчик и геймдизайнер Симус Блэкли испек хлеб из дрожжей, образцы которых собрал со стенок древнеегипетских глиняных горшков возрастом 4500 лет.
Обновлено в 13:48
Технологии
В Москве может появиться электротранспорт на водородных батареях
Власти Москвы изучат возможность использования водородных батарей в городском электротранспорте.
Обновлено в 07:43
Экономика
В Грузии не хватает российских туристов
В целом в июле Грузию посетили 1,099 млн иностранных туристов, что на 5,8% больше, чем за тот же период 2018 года.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено в 16:24
Футбол
«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко
Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено в 05:38
Спорт
В Dota 2 полностью переработали систему рейтинга
Разработчики Dota 2 выпустили блог, посвященный глобальному обновлению рейтинговой системы.
Обновлено в 16:45
Кино
Названы лауреаты фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
В Нижнем Новгороде объявили лауреатов II международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.
Обновлено в 16:19
Наука
Маленькие дети выучили новые слова по-взрослому
Американские ученые выяснили, что дети в возрасте от четырех до пяти лет учат новые слова, ориентируясь на то, насколько объект типичен для категории, в которую он входит, а также на то, как часто он встречается.
Обновлено в 05:31
Экономика
Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФ
Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Егор Крид бросил музыку и сыграл в Counter-Strike
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Михаила Фридмана в суд
Вызвать миллиардера Михаила Фридмана в суд в качестве подозреваемого потребовала прокуратура Испании по делу Zed WorldWide, 5 августа сообщила газета El Pais.
Обновлено в 08:16
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Здоровье
Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа
Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
Обновлено в 04:59
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь
Рабочая группа Центризбиркома РФ рекомендовала отказать в регистрации кандидатом депутаты Мосгордумы юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь (43-й округ).
Обновлено в 14:25
Политика
Партия Зеленского назвала четырех кандидатов на пост премьера Украины
Кандидат в депутаты Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила рассматривает четырех кандидатов на должность премьер-министра Украины.
Обновлено в 12:58