с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Общество ВЦИОМ: доля имеющих кредиты россиян сократилась до 51% Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что более половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты, при этом большинство респондентов (84%) не планируют брать кредит или совершать покупку в кредит в ближайшие полгода.

Общество В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Политика Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Общество Четверть детей в России оказались за чертой бедности По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

Авто В Европе тестируют новый Genesis GV80 Шпионские снимки сделаны в европе во время тестирования автомобиля под довольно тяжелым камуфляжем.

Армия и оружие Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.

Происшествия СМИ сообщили о стрельбе в супермаркете Walmart в Луизиане В супермаркете Walmart в городе Батон-Руж, находящемся в американском штате Луизиана, 6 августа произошла стрельба.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.

Финансы Волатильность рубля выросла после новых санкций США Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.

Общество В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках Факультативные занятия по изучению конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.

Происшествия Российские туристы попали в аварию в Турции Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.

Происшествия Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.

Экономика ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Энергетика Нефть не прекращает дешеветь, цена Brent упала ниже $59 за баррель Со своей стороны, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent» составит $58,2-59,4 за баррель.