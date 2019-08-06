Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипуляторомРоссийская газета 04:31
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
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с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.Ведомостивчера в 18:11
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Политика
Митрохину отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
Председатель избиркома Ирина Вялых сообщила, что Сергею Митрохину отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по 43-му избирательному округу.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Старение остановит 8 кружек чая в день
Обновлено вчера в 05:01
Общество
Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах
Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.
Обновлено в 08:07
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Три петербургских театра вошли в список самых богатых в России
Три театра в Петербурге вошли в топ самых богатых в России по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован сегодня, 6 августа.
Обновлено в 13:06
Экономика
S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.
Обновлено в 14:10
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество
«Лахта Центр» переименовали в «Восточно-Европейские проекты»
Напомним, что 87-этажная башня "Лахта Центра" является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку
На прошлой неделе на сайте китайского регулятора TENAA засветился неизвестный 5G-смартфон от Xiaomi, проходящий под модельным номером M1908F1XE.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Политика
Артемий Лебедев заявил о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
Обновлено в 14:02
Кино
Владимир Мединский показал Кремль Квентину Тарантино
Обновлено в 13:31
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Глюкоза ответила на слухи о разводе
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.
Обновлено в 10:51
Политика
Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
Обновлено в 03:36
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:31
Технологии
Во «ВКонтакте» тестируют скрытие количества лайков под публикациями
В российской социальной сети «ВКонтакте» тестируется функция скрытия количества лайков и репостов под публикациями.
Обновлено в 10:14
Экономика
Mastercard купит датскую платежную систему Nets за 2,85 млрд евро
Американская Mastercard, вторая по величине платежная система в мире, подписала соглашение о покупке датской технологической компании Nets A/S за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд).
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
«Арарат-Армения» упустил победу над «Сабуртало»
Во вторник стартовал третий квалифай-раунд еврокубков. "Арарат-Армения" играл с грузинским "Сабуртало".
Обновлено в 13:03
Экономика
Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%
Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
Обновлено в 11:33
Политика
Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.
Обновлено в 14:08
Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Политика
Путин получит тигренка в подарок от мальчика из Тулуна
Обновлено в 12:54