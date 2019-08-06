с чего всё началось

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Политика Митрохину отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Председатель избиркома Ирина Вялых сообщила, что Сергею Митрохину отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по 43-му избирательному округу.

Общество Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Экономика Три петербургских театра вошли в список самых богатых в России Три театра в Петербурге вошли в топ самых богатых в России по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован сегодня, 6 августа.

Экономика S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что новые американские санкции против России не окажут непосредственного влияния на кредитоспособность РФ, однако констатирует сохранение рисков введения более жестких санкций.

Общество Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Гаджеты Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку На прошлой неделе на сайте китайского регулятора TENAA засветился неизвестный 5G-смартфон от Xiaomi, проходящий под модельным номером M1908F1XE.

Политика Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Политика Артемий Лебедев заявил о бегстве из России Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Шоу-бизнес Глюкоза ответила на слухи о разводе Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.

Политика Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн» Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».

Происшествия Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.

Экономика Названы самые популярные у россиян сладости Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.

Технологии Во «ВКонтакте» тестируют скрытие количества лайков под публикациями В российской социальной сети «ВКонтакте» тестируется функция скрытия количества лайков и репостов под публикациями.

Экономика Mastercard купит датскую платежную систему Nets за 2,85 млрд евро Американская Mastercard, вторая по величине платежная система в мире, подписала соглашение о покупке датской технологической компании Nets A/S за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд).

Армия и оружие Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.

Политика Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.

Футбол «Арарат-Армения» упустил победу над «Сабуртало» Во вторник стартовал третий квалифай-раунд еврокубков. "Арарат-Армения" играл с грузинским "Сабуртало".

Экономика Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2% Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.

Политика Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.