Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипуляторомРоссийская газета 04:31
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором. Как заявили в Народном банке Китая, оно является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
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с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.Ведомостивчера в 18:11
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Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:26
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
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Происшествия
В Москве объявлен план «Перехват» после массовой драки со стрельбой
В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват". Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.
Обновлено в 14:51
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Политика
Путин провел встречу с главой Абхазии Раулем Хаджимбой
Состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Республики Абхазия Раулем Хаджимбой.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
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Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Уточняется, что экскурсию для Тарантино провел сам Мединский. Кроме того, компанию им составила гендиректор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:59
Здоровье
Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком
28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
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Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Футбол
«Зенит» переиграл «Барселону» в матче молодежных команд
Молодежная команда петербургского "Зенита" переиграла "Барселону" U19 в товарищеском матче.
Обновлено в 15:20
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Политика
Разумков обещает не выключать микрофоны депутатам Рады за русский язык
Будущий спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке.
Обновлено в 12:27
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября
«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено в 14:43
Политика
Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Обновлено в 14:36
Футбол
«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни
Обновлено в 10:01
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Транспорт
В Москве построят почти 80 станций метро до конца 2027 года
Обновлено в 10:58
Космос
Илон Маск показал сияющий космический корабль Starship
Основатель космической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) обнародовал в своём аккаунте Twitter ряд интригующих фото из Техаса, где строится один из прототипов космического корабля Starship.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова
Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено в 11:36
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.
Обновлено в 03:33
Футбол
Олег Иванов: «Деспотович забил фантастический гол»
Соперник забил фантастический гол. Наверное, давлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли.
Обновлено в 08:29
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 12:02