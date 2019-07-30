Экономика
ЦБ: Инфляционные ожидания населения в июле не изменилисьРоссийская газета 10:49
Центральный банк РФ выпустил очередной комментарий, посвященный инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям населения. Банк отмечает, что инфляционные ожидания в стране в июне не изменились, несмотря на реальное замедление инфляции.
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Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Политика
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
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Обновлено в 10:35
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.
Обновлено в 09:23
Футбол
Бразильский суд запретил Роналдиньо покидать страну
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Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
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Обновлено в 08:14
Гаджеты
Создан миниатюрный рабочий ноутбук с экраном в один дюйм
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Шоу-бизнес
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Путин призвал не гонять людей на диспансеризацию за тридевять земель
Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил, что диспансеризация граждан должна стать доступной и что для ее прохождения не нужно «гонять людей за тридевять земель».
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Шоу-бизнес
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Наука
В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер
Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне смогли имитировать солнечные ветры в лаборатории.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Светлана Лобода появилась на концерте группы «Rammstein»
Светлана Лобода появилась на состоявшемся концерте «Rammstein» и следила за выступлением немецкой группы, сидя в ложе Тилля Линдеманна.
Обновлено в 04:55
Общество
В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено в 05:34
Кино
Лука Гуаданьино снимет новую экранизацию «Повелителя мух»
Лука Гуаданьино, известный как автор хоррора «Суспирия», экранизирует культовый роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух».
Обновлено в 04:56
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
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Общество
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В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский уволил луганского Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
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«Спартак» подтвердил продажу Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
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Общество
Беглов поручил помочь реабилитационному центру для инвалидов
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Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Космос
ОАЭ вырастят космическую пальму
Обновлено вчера в 05:00