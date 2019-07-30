Экономика

ЦБ: Инфляционные ожидания населения в июле не изменилисьРоссийская газета 10:49

Центральный банк РФ выпустил очередной комментарий, посвященный инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям населения. Банк отмечает, что инфляционные ожидания в стране в июне не изменились, несмотря на реальное замедление инфляции.
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ЦБ: Инфляционные ожидания населения в июле не изменились

Российская газета10:49

ЦБ: замедление инфляции не привело к снижению инфляционных ожиданий россиян

Банки.ру09:30

ЦБ: наблюдаемая инфляция снизилась в июле

News.ru09:13

Инфляционные ожидания населения остаются повышенными - ЦБ РФ

Финмаркет09:17

ЦБ: инфляционные ожидания россиян в июле не изменились

ТАСС09:19

Инфляционные ожидания населения РФ на 12 месяцев в июле остались на уровне 9,4%

ПРАЙМ09:12

Инфляционные ожидания населения РФ в июле остались на повышенном уровне -- ЦБР

Financial One09:18
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