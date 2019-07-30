Центральный банк РФ выпустил очередной комментарий, посвященный инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям населения. Банк отмечает, что инфляционные ожидания в стране в июне не изменились, несмотря на реальное замедление инфляции.

ЦБ: Инфляционные ожидания населения в июле не изменились

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