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Экономика Экономика Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино Предприниматель Роман Абрамович, занимающий в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 11-е место с состоянием $10,8 млрд, займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.

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