Экономика
ЦБ: ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку «Российский капитал»
ЦБ: ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку «Российский капитал»ТАСС09:12
Ранее сообщалось, что "Российский капитал" просит ДОМ.РФ докапитализировать банк на 22,9 млрд рублей. "Российский капитал" - универсальный банк с широкой филиальной сетью, входящий в топ-40 российских банков по размеру активов.
ТАСС09:12
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Энергетика
Цены на нефть марки Brent опустились ниже 59 долларов
Обновлено в 12:56
Энергетика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн
«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 12:51
Экономика
Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине
Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено в 12:32
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых
Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.
Обновлено в 12:38
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»
Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 12:00
Экономика
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера.
Обновлено в 12:58
Финансы
Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка
Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено в 10:11
Экономика
ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:02
Экономика
Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен
Лишняя площадка Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что Mail.Ru Group в последнее время практически не поддерживала сервис сравнения цен, при том что трафик на площадке был "относительно неплохим".
Обновлено в 12:40
Экономика
Почему метод «альтернативной котельной» защищает от скачка цен
Тарифообразование по методу "альтернативной котельной" означает качественное и надежное теплоснабжение для потребителя, а для инвестора — стабильность, заявил Королев.
Обновлено в 12:36
Экономика
РБК: Роман Абрамович создаст фонд поддержки российского кинематографа
По информации источника, фонд уже в 2019 году сможет направить на производство отечественных фильмов до 1 млрд руб. Новая организация будет покрывать затраты продюсеров на финальной стадии проекта и окажет поддержку в размере от 20% до 50% бюджета картины.
Обновлено в 12:09
Экономика
Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии
Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund, говорится в статье со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:14
Экономика
Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год
Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
Обновлено в 08:09
Экономика
В Перми рассказали о планах удвоить несырьевой экспорт
Губернатор края Максим Решетников считает, что у Прикамья есть шанс удвоить объём несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году.
Обновлено в 11:41
Экономика
Регионы попросили Путина исключить рост цен на жилье из-за эскроу-счетов
Регионы попросили президента принять меры, чтобы исключить рост цен на рынке долевого строительства после вступления в силу закона об эскроу-счетах.
Обновлено в 12:34