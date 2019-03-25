Экономика
ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банкахРИА Новости вчера в 04:21
Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
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Центробанк заявил о низких темпах перехода застройщиков на проектное финансирование
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Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
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Экономика
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УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Общество
Каждый третий ребенок в России сталкивался с травлей в интернете
Каждый третий ребенок в России сталкивался с кибербуллингом (травлей в интернете) или слышал об этом, но родители зачастую оказываются не в курсе этой проблемы, сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского" со ссылкой на проведенное в январе 2019 года исследование.
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Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
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Политика
Сирия осудила признание США Голанских высот частью Израиля
25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, которые были временно оккупированы Тель-Авивом в 1967 году.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Происшествия
Коллектор из Хабаровска выложил в интернет порно с дочкой должника
Коллектор же использовал фотографии несовершеннолетнего ребенка клиента. Ранее он неоднократно озвучивал угрозы.
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Обновлено в 02:25
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Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино
Обновлено вчера в 15:25
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Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
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В Китае нашли древнейшего морского монстра
В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме
В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме.
Обновлено в 05:23
Футбол
Лихтенштейн, Мальта или Гибралтар? Футбольно-географический тест «Матч ТВ» о карликах
Изучает игроков перед матчем, подкалывает их и мечтает отсудить "эль класико" Победу над Голландией для немцев вырвал Нико Шульц.
Обновлено в 02:52
Общество
Ухудшилось здоровье белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Животных содержат в тесных вольерах, которые получили название "китовая тюрьма". Ситуация вызвала общественный резонанс.
Обновлено в 03:35
Авто
Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo
Компания Geely официально представила серийную версию нового кроссовера Geely FY11 (Geely Xingyue).
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Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
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Обновлено в 05:29
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Стоимость билетов на концерт Пугачевой превысила 200 тысяч рублей
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Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
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В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 08:08