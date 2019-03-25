ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банкахРИА Новости вчера в 04:21

Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках

Политика Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.

Энергетика Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Происшествия Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.

Экономика Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.

Происшествия Возле Кремля украли кабель правительственной связи Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.

Экономика ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.

Авто Ford может отказаться от легковых автомобилей в России Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.

Футбол УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020 УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Общество Каждый третий ребенок в России сталкивался с травлей в интернете Каждый третий ребенок в России сталкивался с кибербуллингом (травлей в интернете) или слышал об этом, но родители зачастую оказываются не в курсе этой проблемы, сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского" со ссылкой на проведенное в январе 2019 года исследование.

Политика Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.

Политика Сирия осудила признание США Голанских высот частью Израиля 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, которые были временно оккупированы Тель-Авивом в 1967 году.

Происшествия В Баку загорелся торговый центр В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Коллектор из Хабаровска выложил в интернет порно с дочкой должника Коллектор же использовал фотографии несовершеннолетнего ребенка клиента. Ранее он неоднократно озвучивал угрозы.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Происшествия Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.

Наука В Китае нашли древнейшего морского монстра В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.

Политика Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме.

Футбол Лихтенштейн, Мальта или Гибралтар? Футбольно-географический тест «Матч ТВ» о карликах Изучает игроков перед матчем, подкалывает их и мечтает отсудить "эль класико" Победу над Голландией для немцев вырвал Нико Шульц.

Авто Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo Компания Geely официально представила серийную версию нового кроссовера Geely FY11 (Geely Xingyue).

Авто Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.

Шоу-бизнес Стоимость билетов на концерт Пугачевой превысила 200 тысяч рублей Самый дешевый билет на концерт звезды, как сообщает Teleprogramma.pro, можно сейчас купить за 240 тысяч рублей.

Политика Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.