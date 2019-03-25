Экономика

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банкахРИА Новости вчера в 04:21

Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
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Главные новости на рынке недвижимости за 25 марта

БН.рувчера в 12:00

Минстрой не исключил повторного рассмотрения вопроса о поэтапном раскрытии счетов эскроу

Интерфакс05:18

Центробанк заявил о низких темпах перехода застройщиков на проектное финансирование

Реальное времявчера в 09:41

ЦБ РФ отмечает низкие темпы перехода застройщиков на проектное финансирование

ТАССвчера в 09:09

В России создан новый банк

Банки.ру05:14

Банк России оценил темпы перехода застройщиков на проектное финансирование

Ведомостивчера в 05:34

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банках

РИА Новостивчера в 04:21
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика

Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации

Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Возле Кремля украли кабель правительственной связи

Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено в 03:09
Баскетбол

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА

Обновлено в 02:07
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Авто

Ford может отказаться от легковых автомобилей в России

Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Спорт

Стало известно, сколько заработала Загитова в этом сезоне

Обновлено в 05:08
Общество

На свалке в Британии нашли портсигар, цилиндр и сигару Черчилля

Обновлено в 03:38
Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Общество

Каждый третий ребенок в России сталкивался с травлей в интернете

Каждый третий ребенок в России сталкивался с кибербуллингом (травлей в интернете) или слышал об этом, но родители зачастую оказываются не в курсе этой проблемы, сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского" со ссылкой на проведенное в январе 2019 года исследование.
Обновлено в 04:17
Общество

Ученые СПбГУ просят не закрывать старейшую кафедру ихтиологии

Обновлено в 03:58
Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Политика

Сирия осудила признание США Голанских высот частью Израиля

25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, которые были временно оккупированы Тель-Авивом в 1967 году.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Происшествия

Коллектор из Хабаровска выложил в интернет порно с дочкой должника

Коллектор же использовал фотографии несовершеннолетнего ребенка клиента. Ранее он неоднократно озвучивал угрозы.
Обновлено в 05:02
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино

Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Наука

В Китае нашли древнейшего морского монстра

В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 05:07
Политика

Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме

В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме.
Обновлено в 05:23
Футбол

Лихтенштейн, Мальта или Гибралтар? Футбольно-географический тест «Матч ТВ» о карликах

Изучает игроков перед матчем, подкалывает их и мечтает отсудить "эль класико" Победу над Голландией для немцев вырвал Нико Шульц.
Обновлено в 02:52
Общество

Ухудшилось здоровье белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Животных содержат в тесных вольерах, которые получили название "китовая тюрьма". Ситуация вызвала общественный резонанс.
Обновлено в 03:35
Авто

Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo

Компания Geely официально представила серийную версию нового кроссовера Geely FY11 (Geely Xingyue).
Обновлено вчера в 10:20
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Стоимость билетов на концерт Пугачевой превысила 200 тысяч рублей

Самый дешевый билет на концерт звезды, как сообщает Teleprogramma.pro, можно сейчас купить за 240 тысяч рублей.
Обновлено в 04:10
Политика

Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 08:08
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