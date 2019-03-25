Экономика
ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банкахРИА Новости 04:21
Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
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Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 09:02
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в Японии
Три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в японском городе Фукуока.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Даже «Арсенал» все еще в Европе!» Лондонский клуб попал на плакат противников Брекзита
На одном из плакатов процесс выхода страны из Евросоюза сравнивался с выступлениями лондонского «Арсенала» в Лиге Европы.
Обновлено в 10:53
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено в 11:15
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Политика
Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Происшествия
СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии
В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Гаджеты
Samsung Galaxy A60 и Galaxy A70 появились в базе данных TENAA
Что касается Samsung Galaxy A60, то у него экран получит диагональ 6,3 дюйма, а за автономность будет отвечать батарея на 3410 мА•ч. В данном случае размеры смартфона будут таковы: 155,2 х 73,9 х 7,9 мм.
Обновлено в 10:08
Наука
В Норвегии найден «корабль мертвых»
Обновлено в 10:39
Политика
Еврокомиссия закончила приготовления, необходимые на случай выхода Великобритании из ЕС без договора
Власти призывают граждан и бизнесменов из стран ЕС ознакомиться с последствиями такого варианта.
Обновлено в 11:31
ЖКХ
На субсидирование льгот за вывоз мусора потребуется 216 млн рублей
Льгота в размере 50% на оплату коммунальных услуг предоставляется инвалидам, участникам ВОВ, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, инвалидам и семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетным семьям и другим категориям.
Обновлено в 07:13
Авто
Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace к 2021 году
В 2021 году компания Jaguar выпустит новый флагманский кроссовер J-Pace.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Недвижимость
Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Стало известно, в каких российских регионах ипотечное жилье всех доступней. Соответствующую информацию приводит РИА Рейтинг.
Обновлено в 11:05
Экономика
Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Неизвестные взорвали военную базу США в Японии
Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Оппозиция проведёт митинг по закону о референдуме в Ингушетии
Власти Ингушетии разрешили оппозиции провести митинг в республиканской столице - Магасе.
Обновлено в 10:51
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков
Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
Обновлено в 03:35
Спорт
Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила
Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд
Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».
Обновлено в 08:51