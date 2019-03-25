Экономика

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банкахРИА Новости вчера в 04:21

Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
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ЦБ заявил о готовности банков к новой схеме финансирования жилищного строительства

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Центробанк заявил о низких темпах перехода застройщиков на проектное финансирование

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За счет чего хотят увеличить число уполномоченных открывать эскроу-счета банков

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Минстрой: губернаторы должны взять под личный контроль переход на эскроу

РИА Новостивчера в 04:23

ЦБ РФ отмечает низкие темпы перехода застройщиков на проектное финансирование

ТАССвчера в 09:09
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Происшествия

На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.
Обновлено в 03:38
Политика

Порошенко решил подать в суд на телеканал «1+1»

Президент Украины Петр Порошенко решил подать в суд на украинский телеканал "1+1".
Обновлено вчера в 19:04
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Экономика

В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов

Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.
Обновлено в 02:39
Культура

В Госдуме предложили включить в школьную программу сериалы

Стоит отметить, что идеи внести в школьную программу спорные изменения появляются периодически.
Обновлено в 03:58
Общество

Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева

Процесс по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева начнется 3 апреля, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:52
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет

Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено вчера в 12:30
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:06
Авто

СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка

Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Израиль начал наносить удары по сектору Газа

Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила ее пресс-служба.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот

По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Венесуэла отказалась связывать российских военных и угрозы от США

Прибытие группы российских военнослужащих в Венесуэлу не имеет отношения к угрозам США о возможном военном вторжении.
Обновлено вчера в 14:48
Политика

В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Космос

Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра

Американское космическое агентство NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Транспорт

ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права

Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзаменов на удостоверение.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Трамп официально признал Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп, встречаясь сегодня с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 12:21
Баскетбол

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА

Боснийский центровой клуба НБА "Портленд" Юсуф Нуркич получил серьезную травму ноги в матче регулярного чемпионата против "Бруклина".
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Моряки ТОФ выследили и атаковали подлодку в Японском море

Корабельная поисковая ударная группа Тихоокеанского флота в ходе учения провела ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Наука

Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом

Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Таролог рассказала о состоянии здоровья Армена Джигарханяна

Обновлено в 03:17
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