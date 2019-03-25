Экономика

ЦБ: Более тысячи эскроу-счетов открыты в российских банкахРИА Новости вчера в 04:21

Чуть более 1 тысячи эскроу-счетов отрыты на сегодняшний день в российских банках, уполномоченных на работу с ними, сообщила на совещании в правительстве РФ зампред ЦБ Ольга Полякова.
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