Аргентинские банки должны получать от Центробанка предварительное разрешение на распределение своей прибыли. Без разрешения регулятора кредитные организации не могут переводить средства за рубеж.

Музыка Роттердам примет «Евровидение-2020» «Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.

Происшествия В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.

Культура Умер петербургский художник Сергей Ковальский 30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.

Общество Более тысячи дольщиков проблемного ЖК «Царицыно» могут получить ключи от квартир в сентябре-октябре Более тысячи дольщиков проблемного ЖК «Царицыно» могут получить ключи от квартир в сентябре-октябре 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Космос Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Общество Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов открыли конгресс-холл в Екатеринбурге Концерт оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в пятницу официально открыл конгресс-холл международного выставочного центра (МВЦ) "Екатеринбург-Экспо".

Наука Оксид железа под большим давлением указал на окисленность мантии Земли Ученые из США и Германии вынудили оксид железа (II) в силикатных минералах диспропорционировать на высший оксид Fe2O3 и металлическое железо под действием давления до 23 гигапаскалей.

Общество Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Интернет В Сети появился файл-обманка «25 худших паролей в мире» В Интернете появился вирусный файл «25 худших паролей в мире», с помощью которого хакеры попытались украсть пароли от аккаунтов тысячи людей.

Армия и оружие Замминистра обороны передал Осипову 20 книг «1418 дней» Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов передал врио губернатора Забайкалья Александру Осипову 20 книг «1418 дней» о Великой Отечественной войне.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Кино Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в своей кинокарьере Голливудский актер Брэд Питт заявил, что самой сложной ролью за всю его карьеру оказался астронавт МакБрайд из ленты «К звездам».

Армия и оружие Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море «Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Шоу-бизнес Рената Литвинова показала подписчикам стройную фигуру в купальнике Недавно актриса продемонстрировала подписчикам в Instagram фото, показав стройную фигуру в купальнике.

Происшествия В Пакистане 24 человека погибли при падении автобуса в реку В округе Кохистан на севере Пакистана автобус с пассажирами упал в реку. В результате погибли не менее 24 человек.

Происшествия Пациентка умерла в Красноярске из-за отгула врачей В селе Партизанское Красноярского края пациентка умерла из-за, того что в больнице не оказалось нужного специалиста.

Армия и оружие В ФСВТС рассказали о новых контрактах России и Венесуэлы Россия и Венесуэла подписали в этом году новые контракты на ремонт военной техники.

Футбол Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.