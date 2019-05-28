ЦБ: 10 млрд монет лежит в копилках у россиянDP.RU 05:49

В обращении активно циркулирует всего треть выпущенных Банком России монет номиналами от 10 копеек и выше. Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.

с чего всё началось

Около 10 млрд монет (номиналами от 10 копеек) находится в копилках у россиян, они могут быть введены в обращение, сообщил заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко.

ЦБ: 10 млрд монет лежит в копилках у россиян

Происшествия Подросток ударил школьницу топором В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

Политика Полиция Косова задержала россиянина Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.

Музыка Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.

Хоккей КХЛ представила номинантов на звание лучшего вратаря и тренера сезона Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Андрей Скабелка («Барыс»), Боб Хартли («Авангард»), Игорь Никитин (ЦСКА) и Николай Цулыгин («Салават Юлаев») претендуют на звание лучшего тренера по итогам сезона-2018/19.

Религия РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции Отец Александр отметил, что прихожане Русской православной церкви в странах Евросоюза — это не только выходцы из России и уроженцы нашей страны.

Происшествия В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Футбол «Локомотив» заключит с Гжегожем Крыховяком контракт на три года Напомним, Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа.

Армия и оружие Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта Ударный вертолета Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Общество В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.

Авто Начались продажи универсала Peugeot 508 SW Сотрудники предприятия PSA Group представили общественности новый универсал Peugeot 508 SW.

Происшествия СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.

Общество ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

ЖКХ РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Экономика Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.

Общество Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.

Происшествия Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

Футбол Болельщики «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона Болельщики «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона Фото пресс-службы «Арсенала». По итогам голосования им стал Кадири.

Политика Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

Общество Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.

Политика Порошенко станет спонсором радикалов Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.