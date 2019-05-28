Экономика
ЦБ: 10 млрд монет лежит в копилках у россиянDP.RU 05:49
Около 10 млрд монет (номиналами от 10 копеек) находится в копилках у россиян, они могут быть введены в обращение, сообщил заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко.
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В обращении активно циркулирует всего треть выпущенных Банком России монет номиналами от 10 копеек и выше. Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.Российская газетавчера в 20:15
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