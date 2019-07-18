Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси. Об этом, как сообщил в среду телеканал CBS, стало известно во время заседания суда в Нантакете (штат Массачусетс).

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

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