с чего всё началось

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси. Об этом, как сообщил в среду телеканал CBS, стало известно во время заседания суда в Нантакете (штат Массачусетс).

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

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Армия и оружие Истребители ЮВО защитили границу России от условного нарушителя Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ Южного военного округа (ЮВО) провели тренировки по перехвату условного нарушителя государственной границы России.

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