Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилииТАСС вчера в 17:18
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси. Об этом, как сообщил в среду телеканал CBS, стало известно во время заседания суда в Нантакете (штат Массачусетс).
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Прокуратура американского штата Массачусетс прекратила уголовное дело против актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах, сообщает CNN со ссылкой на материалы суда.Ведомости01:45
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