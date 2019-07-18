Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилииТАСС вчера в 17:18

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси. Об этом, как сообщил в среду телеканал CBS, стало известно во время заседания суда в Нантакете (штат Массачусетс).
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
Прокуратура американского штата Массачусетс прекратила уголовное дело против актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах, сообщает
 CNN со ссылкой на материалы суда.
Ведомости01:45

Подробнее о событии

С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Эхо Москвы05:03

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

RT на русскомвчера в 17:08

Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси

РБКвчера в 17:22

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

ТАССвчера в 17:18

В США прокуратура прекратила дело против Кевина Спейси

РИА Новостивчера в 17:41

Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах

Интерфаксвчера в 16:58

В Массачусетсе прекратили дело против Кевина Спейси

Коммерсантъвчера в 16:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:38, Вашингтон
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В Петербурге три человека погибли при пожаре в деревянном доме

Обновлено в 04:44
Политика

Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:19
Политика

На Украине раскрыли коррупционную схему в оборонной промышленности

Правоохранительные органы Украины раскрыли схему коррупционеров, засевших в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Обновлено в 05:18
Общество

Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 млн руб

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 15 июля иск департамента имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн руб. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте суда.
Обновлено в 05:05
Политика

Пушков оценил вероятность техногенной катастрофы на Украине

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов ранее заявил, что если прекратится транзит российского газа через территорию Украины, страну ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено в 00:36
Технологии

Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета

Обновлено в 04:42
Политика

Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию

Ранее о скором визите Мадуро в Россию сообщил МИД Венесуэлы.
Обновлено в 03:09
Кино

В Москве госпитализировали актера Валерия Афанасьева

Обновлено в 05:21
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Дагестане четыре человека утонули в море

Обновлено в 02:34
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Политика

Лавров назвал цель поправок Евросоюза к газовой директиве

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поправки к газовой директиве Евросоюза направлены на срыв строительства газопровода "Северный поток – 2". В интервью немецкой газете Rheinische Post министр напомнил, что проект газопровода является чисто коммерческим и направлен на укрепление энергобезопасности Европы.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Авто

Начато производство компактного кроссовера Skoda Kamiq

Обновлено вчера в 12:29
Политика

Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве

Обновлено вчера в 07:16
Политика

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено 16 июля в 16:00
Политика

МИД России об отзыве Киевом наблюдателей ПАСЕ: назло маме отморожу уши

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин назвал нелепым решение Украины отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду после восстановления полномочий российской делегации.
Обновлено в 04:41
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие

Истребители ЮВО защитили границу России от условного нарушителя

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ Южного военного округа (ЮВО) провели тренировки по перехвату условного нарушителя государственной границы России.
Обновлено в 05:30
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Политика

В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией

Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
Обновлено в 02:40
Кино

Серебренников стал почетным доктором французского университета

Обновлено вчера в 13:44
Гаджеты

Intel обещает 7-нанометровые процессоры в 2021 году

Что касается сроков, то 10-нанометровые чипы полноценно выйдут на рынок в этому году, а 7-нанометровые обещают уже в 2021-м.
Обновлено в 02:03
Футбол

«РБ Лейпциг» подписал хавбека «ПСЖ» Нкунку

Полузащитник «ПСЖ» Кристофер Нкунку продолжит карьеру в Германии. Игрок заключил контракт с «РБ Лейпциг» до 2024 года.
Обновлено в 04:56
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Экономика

Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны

Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие

Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено вчера в 21:16
ещё по теме
Кевин Спейси
Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и крунер. Спейси начинал свою актёрскую карьеру в театре.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное