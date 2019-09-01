Происшествия
ТАССCBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице
Пятилетний ребенок умер в одной из больниц американского штата Массачусетс. Как сообщила в субботу вечером телекомпания CBS, мальчик приехал в США из Москвы. По данным телекомпании, в субботу ребенок был на пляже в городе Глостер, расположенном на побережье Атлантического океана.
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Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Финансы
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском 18:35
Происшествия
Сбившего ребенка водителя Porsche Cayenne поймали в Москве
Российская газета 18:48
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Общество
Елизавета II подшутила над американскими туристами
Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.
Газета.Ru 11:56
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК 13:02
Кино
На Венецианском кинофестивале показали фильм о Ходорковском
На кинофестивале в Венеции прошел премьерный показ документального фильма Алекса Гибни о Михаиле Ходорковском.
Культуромания 08:11
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Общество
В США умер известный социолог Иммануил Валлерстайн
В субботу утром, 31 августа, после продолжительной болезни в Нью-Йорке скончался Иммануил Валлерстайн, американский социолог и неомарксист, автор теории мир-системного анализа.
ФедералПресс 04:23
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Футбол
Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.
Lenta.ru 16:26
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Происшествия
Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Японии
Самолет канадской авиакомпании Air Canada совершил в воскресенье экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита.
ТАСС 08:59
Общество
В России стартует новый учебный год
По данным министерства, в нынешнем году всего пойдут в школу более 16,5 миллионов учеников, из низ 1,9 миллиона — в первый раз.
Life.ru 18:45
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ провел фантастическую гонку»
Спорт-Экспресс 15:05
Политика
Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019
Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС 13:03
Музыка
В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России
Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что в ходе акции «День гимна» был поставлен новый мировой рекорд в категории «Самый большой оркестр».
RT на русском 16:01
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия вчера в 05:24
Общество
В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в $37,6 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37,6 млн) разыгран в Канаде.
ТАСС вчера в 11:04
Кино
В мультфильме «Возвращение в Простоквашино» появится новый герой
В мультсериале «Возвращение в Простоквашино» появится новый персонаж. Им станет няня сестры Дяди Федора.
ФАН 14:46
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Происшествия
Пострадавшие в теракте в Беслане вновь обратятся к следствию
Пострадавшие в результате террористического акта в Беслане в 2004 года вновь обратятся к следствию, чтобы придать новый импульс расследованию, сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
РИА Новости 07:39
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Политика
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.
РБК 15:52