Пятилетний ребенок умер в одной из больниц американского штата Массачусетс. Как сообщила в субботу вечером телекомпания CBS, мальчик приехал в США из Москвы. По данным телекомпании, в субботу ребенок был на пляже в городе Глостер, расположенном на побережье Атлантического океана.

CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице

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