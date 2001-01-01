Экономика
CBS поставила рекорд благодаря Super Bowl. Это не помогло акциямРБК 02:10
Разочарование инвесторов вышедшей отчетностью привело к удешевлению акций на 5%. За три месяца выручка медиа-компании поднялась почти на 11%, до $4,2 млрд, сообщили в CBS. Благодаря трансляции Super Bowl LIII выручка от рекламы за квартал увеличилась на 18%.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:05, Ашберн
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский заявил, что о роспуске Рады говорить еще рано
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что еще рано говорить о роспуске Верховной рады, поскольку он еще не получил полномочий главы государства.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму
«В результате столкновения мотоцикла с патрульным автомобилем ГИБДД водитель мотоцикла погиб, пассажир и сотрудник ГИБДД получили травмы», — сообщили в МВД.
Обновлено в 12:54
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Общество
Тепло вернется в Петербург к 9 мая
Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Футбол
«Арсенал» открыл счет в матче с «Локомотивом»
"Арсенал" открыл счет в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".
Обновлено в 12:27
Футбол
«Эспаньол» устроил разгром «Атлетико»
Обновлено в 12:09
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Политика
Глава Нацсовета Украины по телевидению Артеменко ушел с должности
Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко ушел с должности.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва и Максим Галкин майские праздники провели порознь
Незадолго до майских праздников Максим Галкин рассказывал, что у них с Аллой Пугачёвой запланирован отдых на выходных на море и даже делился роликом, снятым на побережье.
Обновлено в 10:53
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Легендарный советский корабль найден на дне Баренцева моря
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", - сообщил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки
Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Обновлено в 05:58
Футбол
Старейший футбольный клуб Англии вылетел в пятый дивизион
Старейший профессиональный клуб в мире «Ноттс Каунти», выступающий в английском чемпионате, опустился в пятый по силе дивизион страны.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Два льва напали на работника зоопарка в Германии, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить животных.
Обновлено в 11:56
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Политика
Евросоюз намерен сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном
Париж, Лондон, Берлин и Брюссель намерены сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на решение США не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, и призывают Москву и Пекин сделать то же самое.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после избиения
Украинский журналист Вадим Комаров госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после нападения на улице в Черкассах.
Обновлено в 09:23
Общество
Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Женеве
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк». В акции приняли участие более 100 человек.
Обновлено в 07:30
Технологии
Facebook намерен платить пользователям за просмотр рекламы
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нескольких вариантов ответа на действия России по упрощению процедуры выдачи паспортов РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 11:39
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39