Политика

CBS: Путин убедил Трампа, что у КНДР нет дальнобойных ракетГазета.Ru 20:54

По словам Маккейба, сотрудники американских разведслужб пытались убедить Трампа на брифинге в Белом доме, что разведка США располагает данными о межконтинентальных ракетах КНДР. "Мне все равно, я верю Путину", - пересказал Маккейб ответ Трампа разведчикам.
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Экс-глава ФБР рассказал о недоверии Трампа разведке США из-за слов Путина

РИА Новости22:55

Бывший и. о. главы ФБР: Трамп не поверил разведке США из-за Путина

RT на русском22:30

Трамп не поверил разведке США из-за Путина

Lenta.ru20:42

Трамп отказался верить докладу разведки США о КНДР из-за Путина

Московский Комсомолец21:28

CBS: Путин убедил Трампа, что у КНДР нет дальнобойных ракет

Газета.Ru20:54

Экс-глава ФБР сообщил о недоверии Трампа своей разведке из-за слов Путина

РБК22:01

Бывший и.о. главы ФБР заявил, что Трамп не поверил в отчет разведки о КНДР из-за Путина

ТАСС20:16
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Спорт

Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете

Сборная Франции по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).
Обновлено в 17:28
Происшествия

Замглавы Сибирского отделения РАН отправили под арест

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 21:52
Общество

У рыбопромысловых компаний возникли сложности в российских водах

У рыбопромысловых компаний возникли сложности в российских водах Изменения закона о госгранице, вступившие в силу в январе 2019 года, создали проблемы российским рыбопромышленникам.
Обновлено в 17:42
Общество

«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ 100

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие

Telegraph: Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике

Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

В Сирии задержан озвучивший десятки видеороликов ИГ боевик

Обновлено в 22:55
Экономика

Центробанк придумал, как остановить скачки цен на бензин

Центробанк предложил новый способ избежать серьезных колебаний потребительских цен на бензин.
Обновлено в 18:37
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Бразилии

Роспотребнадзор предупредил россиян о сезонном подъеме заболеваемости желтой лихорадкой в Бразилии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 22:35
Политика

Роскосмос планирует сменить руководство Байконура и Восточного

Начальником космического центра Восточный станет Роман Бобков. Сейчас он занимает пост замглавы филиала «Роскосмоса» на Байконуре.
Обновлено в 22:57
Происшествия

DPA: в Швейцарии высокоскоростной поезд сошел с рельсов

Немецкий высокоскоростной поезд ICE (Intercity-Express, "Междугородный экспресс") в воскресенье вечером сошел с рельсов недалеко от вокзала города Базель.
Обновлено в 21:07
Происшествия

В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 07:29
Происшествия

В Новосибирске во время матча умер хоккеист

Обновлено в 22:27
ЖКХ

Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней

"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - рассказал Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 18:27
Политика

Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 19:58
Политика

На соборе в Солсбери повесили российский флаг

Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
Обновлено в 07:03
Авто

С российского рынка исчезнут автомобили дешевле миллиона рублей

В 2019 году психологическую отметку в один миллион рублей впервые пересекли модели, считавшиеся бюджетными: Lada Vesta и Hyundai Solaris.
Обновлено в 22:20
Политика

В Роскосмосе ожидают увольнений из-за кризиса на уральском предприятии

Работники Усть-Катавского вагоностроительного завода, напомним, провели 14 февраля митинг из-за низкой зарплаты.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Приморские депутаты прекратят полномочия своего осужденного коллеги

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата рассмотрят 18 февраля на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие

«Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

Обновлено в 20:09
Происшествия

Преподаватель ИТМО спасла абитуриентов во время обрушения перекрытий

Абитуриентка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Алиса Демкина рассказала о том, как преподаватель подготовительных курсов по русскому языку Юлия Кальниченко спасла ее и других учащихся во время частичного обрушения перекрытий в здании вуза.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Российские РСЗО планируют оборудовать «интеллектуальными взрывателями»

Глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин в ходе оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби заявил, что российские ракетные системы залпового огня (РСЗО) планируют оборудовать «интеллектуальными взрывателями».
Обновлено в 19:46
Общество

Екатеринбург ждёт снежная неделя с похолоданием

По прогнозам синоптиков, на этой неделе небольшие осадки в виде снега ожидаются во вторник и пятницу.
Обновлено в 22:48
Политика

МИД Венесуэлы объяснил недопуск делегации ЕП в страну

Ранее депутат ЕП Гонсалес Понс заявлял, что делегацию европейского органа не пустили на территорию Венесуэлы.
Обновлено в 22:06
Общество

В Россию пришел ныряющий циклон

На Урале, в Сибири и на большей части Дальнего Востока после затяжных холодов резко потеплеет.
Обновлено в 20:00
Общество

Мавзолей Ленина закрывается на профилактику

Обновлено в 16:12
Происшествия

Более 20 машин столкнулись на гонке NASCAR в США

Более 20 машин столкнулись на огромной скорости во время гонки Daytona 500, передает телеканал «Звезда».
Обновлено в 22:05
Экономика

Верфь «Звезда» может перейти с зарубежной стали на российскую

Речь шла о возможности поставки российской судовой стали для верфи «Звезда», рассказали «Ведомостям» два участника правительственной встречи и подтвердил один из контрагентов «Звезды».
Обновлено в 15:44
Армия и оружие

Подсчитано количество служивших в Сирии российских военнослужащих

У около 60 процентов военнослужащих военной полиции есть боевой опыт в контртеррористической операции в Сирии.
Обновлено в 21:53
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
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Андрю Маккейб
Американский адвокат
Former American attorney who served as the Deputy Director of the Federal Bureau of Investigation from February 2016 to January 2018. From May 9, 2017, to August 2, 2017, McCabe served as the Acting Director of the FBI following James Comey's dismissal by President Donald Trump.
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