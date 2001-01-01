Экономика
ЦБР ужесточил рисковый сценарийFinancial One 11:19
* ЦБР связывает острую фазу кризиса в рисковом сценарии с замедлением мировой экономики и ростом волатильности * ЦБР ужесточил параметры рискового сценария и считает, что цены на нефть в острой фазе кризиса могут упасть до $20 за баррель
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Политика
Дело MH17 предложили для обсуждения на сессии ПАСЕ
РФ и ПАСЕ Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в понедельник в Страсбурге.
Обновлено в 05:13
Наука
Фибромиалгия может быть связана с состоянием кишечника
Канадские ученые из Центра здоровья Университета Макгилла обнаружили, что у пациентов с этим недугом симптомы обострения болезненных состояния оказались напрямую связаны с количественными изменениями определенных бактерий в составе кишечнике.
Обновлено в 09:25
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Общество
МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД
МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Общество
Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:56
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от полной потери туристов из России
Убытки в 100 миллионов долларов ожидают Грузию в случае полной потери российских туристов.
Обновлено в 10:55
Транспорт
Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии
Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара
По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:03
Общество
Антон Алиханов приостановил снос немецких казарм на улице Калинина
Губернатор Калининградской области приостановил самовольный снос бывших казарм кёнигсбергского артиллерийского полка на улице Калинина.
Обновлено в 08:28
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено в 03:25
Гаджеты
На днях покажут первый в мире смартфон с камерой под экраном
Обновлено в 09:41
Общество
Голикова объяснила сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах
Речь идет о статье в газете «Известия», где со ссылкой на прогноз правительства для Федерального собрания утверждалось, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по сравнению с 2019 годом сократится на 17%, с 518,4 тыс. до 432,4 тыс. мест.
Обновлено в 10:23
Общество
Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 11:03
Наука
Экологичное тепло: как профессор Майсоценко создал термодинамический цикл, совершивший революцию в энергетике
М-цикл, или термодинамический цикл Майсоценко (Maisotsenko Cycle, M-Cycle — «Хайтек») — это способ использования энергетического потенциала направленного движения воздуха, возникающего в результате природного процесса испарения воды.
Обновлено в 07:40
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Авто
Стартовали продажи нового Geely Emgrand GL мотором от Volvo
Компания Geely начинает продажи обновленного Emgrand GL.
Обновлено в 02:43
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 08:00
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Кино
Денни Бойл объяснил отказ брать женщина на главные роли
Британский режиссер, автор «Миллионера из трущоб» и «На игле» Денни Бойл рассказал, почему не берет женщин на главные роли в своих фильмах.
Обновлено в 11:41