Финансы

Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗИнтерфакс 07:34

Месячный прирост остатков вложений в ОФЗ нерезидентов в размере 120,4 млрд руб. стал максимальным за последние 18 месяцев, пишет ЦБ. Рост вложений за первый квартал превысил отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ за период с августа по декабрь 2018 года, говорится в докладе.
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ЦБ: приток иностранного капитала на рынок ОФЗ в марте ускорился

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Finam.Ru08:03
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