ЦБР: ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ ДО 9,4% С 9,3% В МАЕ -- ОБЗОР ЦБР

ЦБР: ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ ДО 9,4% С 9,3% В МАЕ -- ОБЗОР ЦБР

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