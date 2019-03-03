Экономика

CBI: бизнес Великобритании продолжает страдать из-за BrexitREGNUM вчера в 19:41

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Англии уже заявил, что из-за Brexit в 2019 году рост экономики Великобритании будет самым слабым с кризисного 2009 года.
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Экономист связал слабый рост британских компаний с Brexit

Экономика сегодня05:54

Английский бизнес продолжает страдать из-за Brexit

ПРАЙМ03:31

Британские компании показали худший рост с 2013 года

РБК01:15

Компании Великобритании показали самый слабый рост с апреля 2013 года

DP.RU03:53

CBI: бизнес Великобритании продолжает страдать из-за Brexit

REGNUMвчера в 19:41
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Здоровье

Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян

Известный психиатр из центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT о самых распространенных психических расстройствах у россиян.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Пожар на судне на юге Москвы потушен

Обновлено в 06:19
Политика

Во Львове с третьей попытки снесли Монумент Славы советским воинам

Во Львове демонтировали Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:35
Происшествия

На МКАД столкнулись около 40 автомобилей

На 59-м километре МКАД из-за сильного гололеда столкнулись 38 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 01:55
Политика

Сын погибшей от «Новичка» британки написал письмо Владимиру Путину

Сын британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году в результате отравления в Эймсбери, 20-летний Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором просит помочь в расследовании дела.
Обновлено в 01:59
Политика

Путин напомнил о гуманитарной миссии спорта

Обновлено в 06:45
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Хоккей

Хоккеисту «Спартака» Даугавиньшу диагностировали перелом ребер

Нападающему "Спартака" Каспарсу Даугавиньшу, который получил травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА, поставлен диагноз перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Трое мужчин погибли в Петербурге, выпрыгнув из горящей квартиры

Обновлено в 04:50
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Общество

Москвичей 8 марта ждет плюсовая температура

Обновлено в 03:31
Политика

Захарова отругала британские СМИ за фейки про Скрипалей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что британская пресса "отмечает" годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фейками.
Обновлено в 06:32
Футбол

«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 05:43
Политика

The Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР

Саммит США и КНДР во вьетнамском Ханое завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана, пишет газета The Times.
Обновлено в 03:31
Футбол

IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Матвиенко: Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу

Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Боливарианскую Республику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье в Москве на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Замначальника УМВД Бердска задержан по подозрению в продаже вещдоков

Обновлено в 04:44
Политика

Transparency International: Украина может потерять безвиз с Евросоюзом

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине заморозить безвизовый режим с ЕС и лишить финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне

Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В Тверской области легковая машина врезалась в маршрутку

Легковая машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом в Тверской области, восемь человек попали в больницу, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Забайкалье

Девять человек пострадали при столкновении маршрутного такси и легкового авто недалеко от села Могойтуй в Забайкальском крае.
Обновлено в 07:00
Политика

В ФРГ переживают за транзит газа через Украину после слов Новака

Москва ранее неоднократно поясняла, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Обновлено в 05:54
ЖКХ

Дорожные службы Петербурга очистили дороги после ночной метели на 80%

Дорожные службы Санкт-Петербурга очистили улицы и дороги от снега на 80% после метели, бушевавшей в ночь на 3 марта, тротуары города очищены на 75%, сообщил журналистам во вторник вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.
Обновлено в 06:58
Экономика

Стало известно, сколько россияне тратят на бензин

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

«Настоящий убийца»: американские СМИ оценили российский автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 05:18
Политика

Ляшко спел в прямом эфире и пообещал поехать на «Евровидение»

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко спел две песни в эфире ток-шоу "Противостояние", сообщает телеканал NewsOne.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Саратове в результате падения глыбы льда умер пожилой мужчина

Обновлено в 05:40
Политика

Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии

Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле

Обновлено в 03:45
Спорт

СБР: решение по делу биатлонистки Васильевой примут до 5 марта

Спортсменку обвинили в пропуске трех допинг-тестов за последний год Решение по делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой, которую обвинили в пропуске трех допинг-тестов, должны принять до 5 марта.
Обновлено в 06:59
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