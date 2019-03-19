CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФПRT на русском 17:00

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП). Об этом сообщает официальный сайт суда.

CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФП

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