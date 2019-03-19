Футбол
CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФПRT на русском 17:00
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП). Об этом сообщает официальный сайт суда.
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Авто
Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»
Обновлено в 06:38
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина
Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.
Обновлено в 17:45
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:53
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
«ПСЖ» договорился о продлении контракта с Дани Алвесом
Бразильский защитник французского "ПСЖ" Дани Алвес, действующий контракт которого истекает летом 2019 года, останется настоящим парижанином ещё минимум на один год.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Футбол
Подписан рекордный контракт в истории спорта
Обновлено в 13:41
Космос
«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей
Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Политика
Hill: скандал с Boeing выявил проблему коррупции при Трампе
Скандал с компанией Boeing говорит о необходимости начать расследование коррупции, которая существует в эпоху руководства президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The Hill Джефф Хаузер и Элеонор Иган из вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR).
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Американские эксперты не выявили активности на космодроме Сохэ в КНДР
Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили об отсутствии активности на космодроме Сохэ в Северной Корее.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Обновлено в 15:20
Экономика
Вегетарианство не помеха: эксперты отмечают рост потребления мяса в РФ
Международный день без мяса отмечают в мире 20 марта. Россия присоединилась к этому дню с 2012 года.
Обновлено в 17:47
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Политика
Путин принял отставку губернатора Челябинской области
Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.
Обновлено в 13:48
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30