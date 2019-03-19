CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФПRT на русском 17:00

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП). Об этом сообщает официальный сайт суда.

CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФП

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Армия и оружие Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.

Музыка Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.

Футбол «ПСЖ» договорился о продлении контракта с Дани Алвесом Бразильский защитник французского "ПСЖ" Дани Алвес, действующий контракт которого истекает летом 2019 года, останется настоящим парижанином ещё минимум на один год.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Космос «Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Политика Hill: скандал с Boeing выявил проблему коррупции при Трампе Скандал с компанией Boeing говорит о необходимости начать расследование коррупции, которая существует в эпоху руководства президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The Hill Джефф Хаузер и Элеонор Иган из вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR).

Армия и оружие Американские эксперты не выявили активности на космодроме Сохэ в КНДР Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили об отсутствии активности на космодроме Сохэ в Северной Корее.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Экономика Вегетарианство не помеха: эксперты отмечают рост потребления мяса в РФ Международный день без мяса отмечают в мире 20 марта. Россия присоединилась к этому дню с 2012 года.

Политика В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Политика Путин принял отставку губернатора Челябинской области Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Армия и оружие Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".